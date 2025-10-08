Varun Gupta
A first-generation entrepreneur, Varun has redefined what it means to build a consumer tech brand from India. From bootstrapping a product-led business to outpacing global competitors on both affordability and design, his journey is a masterclass in velocity, resilience, and instinct. Varun’s voice represents the next wave of Indian entrepreneurship — fearless, execution-first, and deeply consumer-centric. His insights on building trust, scaling through disruption, and navigating India’s unique D2C landscape would bring immense value to the summit audience.