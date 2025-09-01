Brands
Discover
Events
Newsletter
More

Follow Us

twitterfacebookinstagramyoutube
Youtstory

Brands

Resources

Stories

General

In-Depth

Announcement

Reports

News

Funding

Startup Sectors

Women in tech

Sportstech

Agritech

E-Commerce

Education

Lifestyle

Entertainment

Art & Culture

Travel & Leisure

Curtain Raiser

Wine and Food

YSTV

ADVERTISEMENT
Advertise with us
शेयर बाज़ार

सेंसेक्स-निफ्टी की धांसू वापसी! निवेशकों ने कमाए 5.25 लाख करोड़ रुपये

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 448.90 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 443.65 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

रविकांत पारीक6445 Stories
सेंसेक्स-निफ्टी की धांसू वापसी! निवेशकों ने कमाए 5.25 लाख करोड़ रुपये

Monday September 01, 2025 , 3 min Read

आज, 1 सितंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार में तगड़ी तेजी देखने को मिली. सप्ताह की शुरुआत बाज़ार के लिए सकारात्मक रही. उम्मीद से बेहतर जीडीपी डेटा और वैश्विक संकेतों के सहारे सोमवार को सेंसेक्स-निफ्टी हरे निशान पर बंद हुए. (1 September Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 554.84 अंक चढ़कर 80,364.49 अंक पर बंद हुआ, जो -0.70% की बढ़त है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 198.20 अंक चढ़कर 24,625.05 अंक पर बंद हुआ, जो -0.81% की तेजी है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 448.90 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 443.65 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

सेक्टरवार तस्वीर में ऑटो पैक ने बाज़ार की कमान संभाली, जहां उम्मीद से बेहतर मांग/वॉल्यूम आउटलुक और मासिक सेल्स अपडेट्स से भावनाओं को समर्थन मिला. दिन के अंत तक निफ्टी ऑटो ~2.8% उछला; कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल और आईटी में भी मजबूती दिखी. वहीं फार्मा में चुनिंदा मुनाफ़ावसूली दिखी.

BSE पर आज बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,380 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 2,800 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 1,387 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 193 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 129 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 113 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Mahindra & Mahindra के शेयरों में सबसे अधिक (3.65%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद Tata Motors (+3.17%), Trent (+2.71%), Eternal (+2.23%) और Asian Paint (+2.13%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के सिर्फ 7 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Sun Pharma के शेयर में सबसे अधिक (-1.87%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद ITC (-0.99%), Hindustan Unilever (-0.44%), Titan (-0.28%) और Reliance (-0.24%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

1 सितंबर 2025 को भारतीय शेयर बाज़ार की मजबूती में वैश्विक रुझानों की बड़ी भूमिका रही. एशियाई बाज़ारों में सुबह से ही सकारात्मक माहौल देखने को मिला, खासकर हांगकांग और शंघाई के सूचकांकों में टेक्नोलॉजी कंपनियों की रैली ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया. अलीबाबा और अन्य प्रमुख चीनी टेक स्टॉक्स में तेज़ी ने पूरे एशिया के मार्केट सेंटिमेंट को सहारा दिया. इसके साथ ही यूरोपीय बाजारों में भी मजबूती दर्ज की गई, जहां ऊर्जा और बैंकिंग शेयरों में बढ़त ने वैश्विक इक्विटी फ्लो को मजबूत करने में योगदान दिया.

दूसरी ओर, अमेरिकी बाज़ार लेबर डे की छुट्टी के कारण बंद रहे, लेकिन यूएस फ्यूचर्स में हल्की तेजी और हाल ही में आए टैरिफ़ संबंधी सकारात्मक कानूनी फैसलों ने रिस्क-ऑन सेंटिमेंट को और मज़बूती दी. इसका असर भारतीय आईटी और बैंकिंग शेयरों पर साफ दिखा. वहीं, कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल की स्थिर कीमतों ने भारत जैसे आयातक देशों को राहत दी, जबकि सोना-चांदी की मजबूती ने संकेत दिया कि निवेशक सेफ़-हेवन एसेट्स में भी दिलचस्पी बनाए हुए हैं. इन सभी वैश्विक संकेतों ने मिलकर भारतीय बाजार को मजबूत सपोर्ट दिया और गिरावट के बाद शानदार रिकवरी का रास्ता खोला.

यह भी पढ़ें
सोना 930 रु चढ़ा, चांदी 1000 रु उछली — देखिए आपके शहर के ताज़ा रेट