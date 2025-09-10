Brands
शेयर बाज़ार

सेंसेक्स-निफ्टी बढ़त पर बंद, निवेशकों को 2.64 लाख करोड़ रु का मुनाफा

Wednesday September 10, 2025 , 3 min Read

आज, 10 सितंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुए. सत्र की शुरुआत अपेक्षाकृत बुलिश रही और इंडेक्स ने दिन भर में तकनीकी तथा वित्तीय शेयरों की मदद से बढ़त बनायी. घरेलू और वैश्विक संकेतों से शुरुआती उत्साह बना रहा. (10 September Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 323.83 अंक चढ़कर 81,425.15 अंक पर बंद हुआ, जो 0.40% की बढ़त है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 104.50 अंक चढ़कर 24,973.10 अंक पर बंद हुआ, जो 0.42% की तेजी है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2.64 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 456.49 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 453.84 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 2.64 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

सेक्टरल लहर में आज आईटी और पब्लिक सेक्टर बैंक मजबूत रहे. आईटी शेयरों में खरीदारी दिखी और कुछ मिड व बड़े-कैप तकनीकी नामों ने अच्छे रिटर्न दिये. वहीं ऑटो सेक्टर आवश्यक रूप से पिछड़ गया क्योंकि ऑटो शेयरों में दबाव बना रहा. सरकारी हथियार और रक्षा/इंजीनियरिंग से जुड़ी कुछ कंपनियों ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया.

BSE पर आज बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,282 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 2,409 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 1,717 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 156 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 118 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 53 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से BEL के शेयरों में सबसे अधिक (4.26%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद HCL Tech (+2.57%), Bajaj Finance (+2.19%), TCS (+1.99%) और Tech Mahindra (+1.88%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के सिर्फ 11 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Mahindra & Mahindra के शेयर में सबसे अधिक (-2.47%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद Maruti (-1.53%), Tata Motors (-0.91%), UltraTech Cement (-0.60%) और Eternal (-0.43%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

वैश्विक परिदृश्य ने भी भारतीय बाजारों पर असर डाला. अमेरिकी बाज़ारों में फेडरल रिजर्व की नीतिगत संभावनाओं (दर कट की उम्मीद) और आने वाले अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा की अनिश्चितता के कारण वैश्विक शेयरों में मिश्रित रुख रहा. सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर के नज़दीक बनी रहीं और कच्चे तेल की कीमतों के साथ-साथ जियोपॉलिटिकल खबरों ने भी जोखिम भावना पर असर डाला. कुल मिलाकर वैश्विक संकेतों और फेड-कट उम्मीदों ने भारतीय मार्केट में सकारात्मक सेंटिमेंट का समर्थन किया.

दिन की मजबूती में डे-टू-डे ट्रेडिंग अवसर दिखे, पर मिड-टर्म के लिए वैश्विक डेटा (खासकर यूएस-इन्फ्लेशन और फेड संकेत) और घरेलू आर्थिक संकेतकों पर नज़र रखने की सलाह दी जाती है. स्ट्रॉन्ग आईटी और बैंकिंग प्रदर्शन ने मार्केट की बुनियाद को सपोर्ट किया, पर ऑटो और साइक्लिकल सेक्टर्स में सतर्कता बरतनी चाहिए.

