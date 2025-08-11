सोने-चांदी के दाम में आई नरमी, आपके शहर में कितनी है कीमत?

आज, 11 अगस्त 2025 को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. सोमवार को भारत में 24 कैरेट सोना 10 रुपये प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ है. वहीं चांदी 100 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है. (11 August Gold-Silver Prices/Rates)

ऐसे समय में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि देश के प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी के क्या भाव चल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या रुझान हैं, और क्या मौजूदा कीमतों पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है या नहीं.

इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरे भारत में आज के ताज़ा दाम, बाजार विश्लेषण, वैश्विक संकेतों का प्रभाव और विशेषज्ञों की राय — ताकि आप अपने निवेश से जुड़े निर्णय को बेहतर ढंग से ले सकें.

आज दिल्ली में गोल्ड के रेट

राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में, बीते कारोबारी दिन की तुलना में आज 24 कैरेट सोना 10 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,03,180 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोना 10 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹94,590 प्रति 10 ग्राम है. जबकि, 18 कैरेट सोना 10 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. आज 18 कैरेट सोने की कीमत ₹77,390 प्रति 10 ग्राम है. सोने के इस भाव में जीएसटी और टीसीएस शामिल नहीं किए गए हैं.

भारत के बड़े शहरों में गोल्ड के रेट

भारत के प्रमुख बड़े शहरों में आज सोने के दाम (1 ग्राम) इस प्रकार हैं:

चेन्नई — ₹10,228 (24 कैरेट) | ₹9,375 (22 कैरेट) | ₹7,745 (18 कैरेट)

मुंबई — ₹10,228 (24 कैरेट) | ₹9,375 (22 कैरेट) | ₹7,671 (18 कैरेट)

कोलकाता — ₹10,228 (24 कैरेट) | ₹9,375 (22 कैरेट) | ₹7,671 (18 कैरेट)

हैदराबाद — ₹10,228 (24 कैरेट) | ₹9,375 (22 कैरेट) | ₹7,671 (18 कैरेट)

लखनऊ — ₹10,243 (24 कैरेट) | ₹9,390 (22 कैरेट) | ₹7,683 (18 कैरेट)

जयपुर — ₹10,243 (24 कैरेट) | ₹9,390 (22 कैरेट) | ₹7,683 (18 कैरेट)

अहमदाबाद — ₹10,233 (24 कैरेट) | ₹9,380 (22 कैरेट) | ₹7,675 (18 कैरेट)

पटना — ₹10,233 (24 कैरेट) | ₹9,380 (22 कैरेट) | ₹7,675 (18 कैरेट)

भोपाल — ₹10,233 (24 कैरेट) | ₹9,380 (22 कैरेट) | ₹7,675 (18 कैरेट)

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,376.80 डॉलर प्रति औंस पर बोला जा रहा है. और 1 ग्राम सोने की कीमत $108.57 है. वहीं, चांदी 38.00 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर चल रही है.

भारत में आज चांदी 100 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है. दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी ₹1,16,900 पर बिक रही है.

आज, दिल्ली में 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 87.93 भारतीय रुपये के बराबर है.

निवेशकों के लिए सलाह

मौजूदा बाजार रुझानों को देखते हुए, सोना और चांदी में हल्की गिरावट निवेशकों के लिए खरीदारी का अवसर हो सकती है, खासकर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें स्थिर बनी हुई हैं और डॉलर की मजबूती से आगे मामूली उतार-चढ़ाव संभव है. यदि आप अल्पकालिक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिलहाल बड़े निवेश से बचें और कीमतों में और गिरावट का इंतजार करें, जबकि दीर्घकालिक निवेशक धीरे-धीरे खरीदारी कर औसत लागत कम कर सकते हैं.

संपादक की कलम से: कीमतों में बदलाव संभव है. उपरोक्त भाव लेख प्रकाशित होने तक के समय के हैं और अलग-अलग शहरों में बाज़ार के ताजा आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की स्थिति पर नजर रखें और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार निवेश निर्णय लें. सोने और चांदी की खरीदारी हमेशा सरकारी प्रमाणपत्रों (जैसे BIS हॉलमार्क) वाले विक्रेताओं से करें ताकि आपको शुद्धता और कीमत दोनों का भरोसा रहे.