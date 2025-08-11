सेंसेक्स में 746 प्वाइंट की छलांग — ऑटो और बैंकिंग सेक्टर की रफ्तार से बाजार में जान

सोमवार, 11 अगस्त 2025 को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. मार्केट ने आज सकारात्मक रुझान के साथ दिन की शुरुआत की. (11 August Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 746.29 अंक चढ़कर 80,604.08 अंक पर बंद हुआ, जो 0.93% की बढ़त है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 221.75 अंक चढ़कर 24,585.05 अंक पर बंद हुआ, जो 0.91% की तेजी है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3.39 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 444.02 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 440.63 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 3.39 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

सुबह के सत्र में बाजार ने हल्की सतर्कता दिखाई, क्योंकि पिछले सप्ताह में गिरावट के बाद निवेशक यह देखना चाहते थे कि खरीदारी का रुझान बनेगा या नहीं. दोपहर तक बैंकिंग, ऑटो और रियल्टी सेक्टर में मजबूती देखी गई, जिससे बाजार को सहारा मिला. PSU बैंकों और ऑटो कंपनियों के शेयरों में खरीदारों की दिलचस्पी बनी रही. मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में भी हल्की बढ़त देखी गई.

अंतिम घंटे में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की खरीदारी से बाजार में और तेजी आई, जिससे दोनों प्रमुख सूचकांक हरे निशान पर बंद हुए.

BSE पर आज बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,337 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 2,248 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 1,916 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 173 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 122 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 161 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Tata Motors के शेयरों में सबसे अधिक (3.24%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद Eternal (+2.84%), Trent (+2.49%), SBI (+2.45%) और UltraTech Cement (+1.95%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के सिर्फ 3 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से BEL के शेयर में सबसे अधिक (-0.20%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद Bharti Airtel (-0.09%) और Maruti (-0.02%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

आज के कारोबार पर वैश्विक घटनाक्रमों का असर भी साफ नजर आया. अमेरिकी महंगाई दर (CPI) के आंकड़ों के आने से पहले निवेशकों में सावधानी रही. इसके अलावा, अमेरिका और रूस के बीच चल रही उच्चस्तरीय वार्ता, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और चीन-अमेरिका व्यापार संबंधों से जुड़ी खबरों ने बाजार की धारणा को प्रभावित किया.

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से भारतीय ऊर्जा और बैंकिंग सेक्टर को समर्थन मिला, जबकि टेक सेक्टर में वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते दबाव दिखा.

कुल मिलाकर, 11 अगस्त 2025 का दिन बाजार के लिए सकारात्मक रहा. बैंकिंग, ऑटो और कुछ प्रमुख सेक्टर्स में मजबूती से निवेशकों का मनोबल बढ़ा है. हालांकि, बाहरी भू-राजनीतिक परिस्थितियां और अमेरिकी आर्थिक आंकड़े आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय करेंगे. ऐसे में निवेशकों के लिए जरूरी है कि वे सतर्क रहें, पोर्टफोलियो में विविधता बनाए रखें और लंबी अवधि के दृष्टिकोण से ही निवेश करें.