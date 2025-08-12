Brands
शेयर बाज़ार

रविकांत पारीक
Sensex-Nifty में तगड़ी गिरावट! आज किसने मारी बाज़ी, कौन हुआ कंगाल?

Tuesday August 12, 2025 , 4 min Read

आज, 12 अगस्त 2025 को भारतीय शेयर बाजार में तगड़ी गिरावट देखने को मिली. बाजार निवेशकों के लिए रोलर-कोस्टर राइड जैसा रहा. सुबह वैश्विक बाजारों से मिले मिले-जुले संकेतों के बीच Sensex और Nifty ने हल्की तेजी के साथ शुरुआत की, लेकिन दिन बढ़ने के साथ ही बाजार की धाराएं बदलने लगीं. बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर में बिकवाली का दबाव बढ़ा, जबकि आईटी और ऑटो सेक्टर के कुछ शेयरों ने बीच-बीच में राहत दी. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की सतर्कता, अमेरिकी बाजारों में कमजोरी और एशियाई साथियों में गिरावट ने घरेलू बाजार के मूड को और बिगाड़ दिया. (12 August Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 368.49 अंक गिरकर 80,235.59 अंक पर बंद हुआ, जो 0.46% की गिरावट है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 97.65 अंक गिरकर 24,487.40 अंक पर बंद हुआ, जो 0.40% की तेजी है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 87,000 करोड़ रुपये घटकर 443.26 लाख करोड़ रुपये रह गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 444.13 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 87,000 करोड़ रुपये की गिरावट आई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

दिन के रुझानों से साफ हुआ कि बैंकिंग शेयर, विशेषकर HDFC Bank और ICICI Bank, ने बाजार को कमजोर किया. इन बड़े वज़न वाले शेयरों के गिरने से सूचकांक पर दबाव बना. दूसरी ओर, IT और ऑटो सेक्टर के कुछ शेयरों ने शुरुआती घंटों में तेजी दिखाई, लेकिन दोपहर में बिकवाली के चलते बढ़त टिक नहीं पाई.

BSE पर आज बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,204 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 2,065 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 1,977 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 162 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 114 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 105 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से 11 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Maruti के शेयरों में सबसे अधिक (2.06%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद Tech Mahindra (+1.90%), Mahindra & Mahindra (+1.64%), NTPC (+1.16%) और Tata Steel (+0.85%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के 19 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Bajaj Finance के शेयर में सबसे अधिक (-2.87%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद Trent (-1.36%), Hindustan Unilever (-1.35), HDFC Bank (-1.31) और Eternal (-1.10%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

वैश्विक स्तर पर अमेरिकी बाजारों में हल्की गिरावट रही, जिससे निवेशकों की जोखिम लेने की प्रवृत्ति कम हुई. S&P 500 और Nasdaq में कमजोरी, चीन की आर्थिक सुस्ती, कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट और डॉलर सूचकांक की मजबूती — इन सभी ने एशियाई बाजारों को प्रभावित किया. विदेशी निवेशकों ने भी सतर्क रुख अपनाया, जिससे भारतीय बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ा.

यह सत्र यह याद दिलाता है कि बड़े बैंकिंग शेयरों की हलचल का सीधा असर बाजार पर पड़ता है. अल्पकालिक ट्रेडर्स के लिए वोलैटिलिटी बनी रहेगी, जबकि दीर्घकालिक निवेशकों को Q1 के नतीजों, वैश्विक संकेतों और RBI की मौद्रिक नीति पर नजर रखनी चाहिए. जोखिम कम करने के लिए सेक्टर में विविधता और स्टॉप-लॉस रणनीति अपनाना ज़रूरी है.

12 अगस्त 2025 का सत्र इस बात का उदाहरण है कि शुरुआती तेजी भी बड़े शेयरों की बिकवाली से ध्वस्त हो सकती है. ग्लोबल नकारात्मक संकेत और बैंकिंग सेक्टर का दबाव इस गिरावट के मुख्य कारण रहे. आगे आने वाले सत्रों में Q2 नतीजे, वैश्विक बाजारों की दिशा और डॉलर/कच्चे तेल की चाल पर बाजार की नजर रहेगी.

