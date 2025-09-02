लगातार दूसरे दिन महंगा हुआ सोना-चांदी, जानिए आज के ताज़ा रेट

मंगलवार, 2 सितंबर 2025 को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी आई है. आज भारत में 24 कैरेट सोना 210 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है. वहीं चांदी 100 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हुई है. (2 September Gold-Silver Prices/Rates)

ऐसे समय में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि देश के प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी के क्या भाव चल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या रुझान हैं, और क्या मौजूदा कीमतों पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है या नहीं.

इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरे भारत में आज के ताज़ा दाम, बाजार विश्लेषण, वैश्विक संकेतों का प्रभाव और विशेषज्ञों की राय — ताकि आप अपने निवेश से जुड़े निर्णय को बेहतर ढंग से ले सकें.

आज दिल्ली में गोल्ड के रेट

राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में, बीते कारोबारी दिन की तुलना में आज 24 कैरेट सोना 210 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,06,240 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोना 200 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹97,400 प्रति 10 ग्राम है. जबकि, 18 कैरेट सोना 160 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 18 कैरेट सोने की कीमत ₹79,690 प्रति 10 ग्राम है. सोने के इस भाव में जीएसटी और टीसीएस शामिल नहीं किए गए हैं.

भारत के बड़े शहरों में गोल्ड के रेट

भारत के प्रमुख बड़े शहरों में आज सोने के दाम (1 ग्राम) इस प्रकार हैं:

चेन्नई — ₹10,609 (24 कैरेट) | ₹9,725 (22 कैरेट) | ₹8,045 (18 कैरेट)

मुंबई — ₹10,609 (24 कैरेट) | ₹9,725 (22 कैरेट) | ₹7,957 (18 कैरेट)

कोलकाता — ₹10,609 (24 कैरेट) | ₹9,725 (22 कैरेट) | ₹7,957 (18 कैरेट)

हैदराबाद — ₹10,609 (24 कैरेट) | ₹9,725 (22 कैरेट) | ₹7,957 (18 कैरेट)

लखनऊ — ₹10,624 (24 कैरेट) | ₹9,740 (22 कैरेट) | ₹7,969 (18 कैरेट)

जयपुर — ₹10,624 (24 कैरेट) | ₹9,740 (22 कैरेट) | ₹7,969 (18 कैरेट)

अहमदाबाद — ₹10,614 (24 कैरेट) | ₹9,730 (22 कैरेट) | ₹7,961 (18 कैरेट)

पटना — ₹10,614 (24 कैरेट) | ₹9,730 (22 कैरेट) | ₹7,961 (18 कैरेट)

भोपाल — ₹10,614 (24 कैरेट) | ₹9,730 (22 कैरेट) | ₹7,961 (18 कैरेट)

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,482.90 डॉलर प्रति औंस पर बोला जा रहा है. और 1 ग्राम सोने की कीमत $111.98 है. वहीं, चांदी 40.62 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर चल रही है.

भारत में आज चांदी 100 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हुई है. दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी ₹1,26,100 पर बिक रही है.

आज, दिल्ली में 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 88.20 भारतीय रुपये के बराबर है.

निवेशकों के लिए सलाह

आज के ताज़ा रुझानों को देखते हुए निवेशकों के लिए सोना और चांदी दोनों ही सुरक्षित और स्थिर निवेश विकल्प बने हुए हैं. घरेलू बाजार में लगातार दूसरे दिन बढ़त और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने के दाम 3,482.90 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने से साफ संकेत मिल रहे हैं कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और मुद्रा उतार-चढ़ाव के बीच गोल्ड की मांग मजबूत बनी रहेगी. चांदी भी औद्योगिक मांग और निवेशक रुचि के चलते तेजी दिखा रही है.

ऐसे में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से घबराने के बजाय निवेशकों को सोने में धीरे-धीरे खरीदारी कर लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में शामिल करना लाभकारी हो सकता है, जबकि चांदी में सीमित मात्रा में निवेश करना मध्यम अवधि में अच्छा रिटर्न दे सकता है.

संपादक की कलम से: कीमतों में बदलाव संभव है. उपरोक्त भाव लेख प्रकाशित होने तक के समय के हैं और अलग-अलग शहरों में बाज़ार के ताजा आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की स्थिति पर नजर रखें और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार निवेश निर्णय लें. सोने और चांदी की खरीदारी हमेशा सरकारी प्रमाणपत्रों (जैसे BIS हॉलमार्क) वाले विक्रेताओं से करें ताकि आपको शुद्धता और कीमत दोनों का भरोसा रहे.