Brands
Discover
Events
Newsletter
More

Follow Us

twitterfacebookinstagramyoutube
Youtstory

Brands

Resources

Stories

General

In-Depth

Announcement

Reports

News

Funding

Startup Sectors

Women in tech

Sportstech

Agritech

E-Commerce

Education

Lifestyle

Entertainment

Art & Culture

Travel & Leisure

Curtain Raiser

Wine and Food

YSTV

ADVERTISEMENT
Advertise with us
शेयर बाज़ार

सेंसेक्स 213 अंक चढ़ा, निफ्टी 25 हजार पार, निवेशकों को 1.79 लाख करोड़ रु का मुनाफा

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1.79 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 456.19 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 454.40 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 1.79 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

रविकांत पारीक6424 Stories
सेंसेक्स 213 अंक चढ़ा, निफ्टी 25 हजार पार, निवेशकों को 1.79 लाख करोड़ रु का मुनाफा

Wednesday August 20, 2025 , 3 min Read

बुधवार, 20 अगस्त 2025 को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत थोड़ी कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन दिन खत्म होते-होते बाजार में मजबूती लौट आई. सुबह एशियाई बाजारों और अमेरिकी शेयर बाजार से कमजोर संकेत मिले थे, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में खुला. लेकिन दोपहर बाद आईटी, एफएमसीजी और रियल्टी शेयरों में खरीदारी बढ़ने से बाजार संभला और हरे निशान पर बंद हुआ. (20 August Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 213.45 अंक चढ़कर 81,857.84 अंक पर बंद हुआ, जो 0.26% की बढ़त है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 69.90 अंक चढ़कर 25,050.55 अंक पर बंद हुआ, जो 0.28% की तेजी है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1.79 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 456.19 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 454.40 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 1.79 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

BSE पर आज बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,235 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 2,340 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 1,725 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 170 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 142 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 53 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Infosys के शेयरों में सबसे अधिक (3.88%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद TCS (+2.69%), Hindustan Unilever (+2.48%), NTPC (+2.10%) और Tata Steel (+1.79%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के 15 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से BEL के शेयर में सबसे अधिक (-2.16%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद Bajaj Finance (-1.64%), Tata Motors (-1.49%), Trent (-0.82%) और Axis Bank (-0.22%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

एशियाई बाजारों में कमजोरी और अमेरिका की टेक कंपनियों के शेयरों में गिरावट से सुबह भारतीय बाजार भी दबाव में रहे. अब निवेशकों की नजर अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की जैक्सन होल मीटिंग पर है, जहां ब्याज दरों को लेकर संकेत मिलने की उम्मीद है. ब्याज दर में कटौती की संभावना से आईटी जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर को सहारा मिला.

भारत में जीएसटी सुधार को लेकर पॉजिटिव माहौल बना हुआ है. इसी वजह से निवेशक चुनिंदा शेयरों में खरीदारी कर रहे हैं.

कुल मिलाकर, 20 अगस्त का दिन शेयर बाजार के लिए अच्छा रहा. सुबह कमजोरी जरूर दिखी, लेकिन आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ऊंचाई पर बंद हुए. निफ्टी का 25,000 के ऊपर टिकना निवेशकों के लिए पॉजिटिव सिग्नल है. आने वाले दिनों में आईटी और एफएमसीजी शेयरों में निवेशक खरीदारी जारी रख सकते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सावधानी की जरूरत है.

यह भी पढ़ें
सोना हुआ सस्ता, चांदी भी टूटी – क्या निवेश का सही समय है? ताजा रेट?