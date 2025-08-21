सोना 600 रु महंगा, चांदी 1000 रु उछली! जानिए आज के ताज़ा रेट

आज, 21 अगस्त 2025 को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में तगड़ी बढ़ोतरी हुई है. गुरुवार को भारत में 24 कैरेट सोना 600 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है. जबकि चांदी 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हुई है. (21 August Gold-Silver Prices/Rates)

ऐसे समय में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि देश के प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी के क्या भाव चल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या रुझान हैं, और क्या मौजूदा कीमतों पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है या नहीं.

इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरे भारत में आज के ताज़ा दाम, बाजार विश्लेषण, वैश्विक संकेतों का प्रभाव और विशेषज्ञों की राय — ताकि आप अपने निवेश से जुड़े निर्णय को बेहतर ढंग से ले सकें.

आज दिल्ली में गोल्ड के रेट

राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में, बीते कारोबारी दिन की तुलना में आज 24 कैरेट सोना 600 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,00,900 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोना 500 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹92,450 प्रति 10 ग्राम है. जबकि, 18 कैरेट सोना 410 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 18 कैरेट सोने की कीमत ₹75,650 प्रति 10 ग्राम है. सोने के इस भाव में जीएसटी और टीसीएस शामिल नहीं किए गए हैं.

भारत के बड़े शहरों में गोल्ड के रेट

भारत के प्रमुख बड़े शहरों में आज सोने के दाम (1 ग्राम) इस प्रकार हैं:

चेन्नई — ₹10,075 (24 कैरेट) | ₹9,230 (22 कैरेट) | ₹7,630 (18 कैरेट)

मुंबई — ₹10,075 (24 कैरेट) | ₹9,230 (22 कैरेट) | ₹7,552 (18 कैरेट)

कोलकाता — ₹10,075 (24 कैरेट) | ₹9,230 (22 कैरेट) | ₹7,552 (18 कैरेट)

हैदराबाद — ₹10,075 (24 कैरेट) | ₹9,230 (22 कैरेट) | ₹7,552 (18 कैरेट)

लखनऊ — ₹10,090 (24 कैरेट) | ₹9,245 (22 कैरेट) | ₹7,565 (18 कैरेट)

जयपुर — ₹10,090 (24 कैरेट) | ₹9,245 (22 कैरेट) | ₹7,565 (18 कैरेट)

अहमदाबाद — ₹10,080 (24 कैरेट) | ₹9,235 (22 कैरेट) | ₹7,556 (18 कैरेट)

पटना — ₹10,080 (24 कैरेट) | ₹9,235 (22 कैरेट) | ₹7,556 (18 कैरेट)

भोपाल — ₹10,080 (24 कैरेट) | ₹9,235 (22 कैरेट) | ₹7,556 (18 कैरेट)

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,338.50 डॉलर प्रति औंस पर बोला जा रहा है. और 1 ग्राम सोने की कीमत $107.34 है. वहीं, चांदी 37.80 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर चल रही है.

भारत में आज चांदी 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हुई है. दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी ₹1,16,000 पर बिक रही है.

आज, दिल्ली में 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 87.25 भारतीय रुपये के बराबर है.

निवेशकों के लिए सलाह

आज सोने-चांदी में आई तेजी साफ संकेत देती है कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निवेशकों का रुझान इन सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर बढ़ रहा है. डॉलर की मजबूती के बावजूद सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, जो दर्शाता है कि आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच निवेशक सोने में भरोसा जता रहे हैं. फिलहाल 24 कैरेट सोना ₹1,00,900 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,16,000 प्रति किलो के स्तर पर है.

ऐसे में अल्पकालिक निवेशकों के लिए तुरंत खरीदारी से बचना बेहतर रहेगा क्योंकि कीमतें पहले ही काफी ऊपर जा चुकी हैं, जबकि दीर्घकालिक निवेशक चरणबद्ध तरीके से निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को संतुलित रख सकते हैं. चांदी में औद्योगिक मांग और वैश्विक स्तर पर बढ़ते निवेश रुझानों को देखते हुए इसमें लंबी अवधि के लिए बेहतर संभावनाएं नजर आ रही हैं.

संपादक की कलम से: कीमतों में बदलाव संभव है. उपरोक्त भाव लेख प्रकाशित होने तक के समय के हैं और अलग-अलग शहरों में बाज़ार के ताजा आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की स्थिति पर नजर रखें और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार निवेश निर्णय लें. सोने और चांदी की खरीदारी हमेशा सरकारी प्रमाणपत्रों (जैसे BIS हॉलमार्क) वाले विक्रेताओं से करें ताकि आपको शुद्धता और कीमत दोनों का भरोसा रहे.