सेंसेक्स 82000 के पार, निफ्टी 25084 पर — देखें टॉप गेनर–लूज़र की लिस्ट

आज, 21 अगस्त 2025 को भारतीय शेयर बाजार लगातार छठे सत्र में हरे निशान पर बंद हुए. यह बढ़त सीमित रही लेकिन ट्रेंड सकारात्मक बना रहा. दिन भर की ट्रेडिंग में फार्मा शेयरों में खरीदारी दिखी, जबकि ऑटो और FMCG में मुनाफावसूली दिखी. रियल्टी में सीमित मजबूती रही और मिडकैप–स्मॉलकैप सूचकांक सपाट से हल्के कमजोर बंद हुए. (21 August Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 142.87 अंक चढ़कर 82,000.71 अंक पर बंद हुआ, जो 0.17% की बढ़त है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 33.20 अंक चढ़कर 25,083.75 अंक पर बंद हुआ, जो 0.13% की तेजी है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2,000 करोड़ रुपये बढ़कर 456.19 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 456.17 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 2,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

BSE पर आज बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,248 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 2,097 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 1,990 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 161 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 143 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 49 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से 14 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Bajaj Finserv के शेयरों में सबसे अधिक (1.12%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद ICICI Bank (+1.09%), Bajaj Finance (+0.90%), Reliance (+0.86%) और L&T (+0.76%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के 16 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Powergrid के शेयर में सबसे अधिक (-1.51%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद Eternal (-1.47%), Hindustan Unilever (-1.08%), Adani Ports (-0.95%) और NTPC (-0.91%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

बाजार की मजबूती के पीछे घरेलू मोर्चे पर जीएसटी से जुड़ी संभावित राहत/पुनर्घटनाओं की उम्मीदें और इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट की सिफारिशों जैसी सुर्खियाँ दिखीं. फाइनेंशियल्स और रिलायंस जैसे हैवीवेट्स से सपोर्ट मिला, हालांकि आईटी में हल्की कमजोरी ने उछाल सीमित रखा.

वैश्विक स्तर पर निवेशक फेड के जैक्सन होल सिम्पोज़ियम से आने वाले संकेतों का इंतज़ार कर रहे हैं—सितंबर में संभावित दर कटौती की अटकलें रिस्क एसेट्स को सपोर्ट दे रही हैं. साथ ही, अमेरिकी इन्वेंट्री में अपेक्षा से अधिक गिरावट के बाद क्रूड में हल्की मजबूती रही, जबकि रुपया दिन में हल्का मजबूत/फ्लैट दायरे में रहा—डॉलर बिकवाली और तेल इम्पोर्टर्स की डॉलर डिमांड के बीच खिंचतान दिखी. कुल मिलाकर, ग्लोबल क्यूज़ न्यूट्रल-टू-पॉजिटिव रहे, जिससे घरेलू भावनाओं को सहारा मिला.

छह दिन की रैली के बाद आज का सेशन कंसोलिडेशन विद पॉजिटिव बायस रहा. शॉर्ट टर्म में 25,000–25,150 (निफ्टी) और 81,700–82,300 (सेंसेक्स) का रेंज दिख रहा है. फार्मा/फाइनेंशियल्स में रोटेशनल बायिंग जारी रहने की गुंजाइश है, जबकि ऑटो–FMCG में चुनिंदा मुनाफावसूली नजर आ सकती है. आगामी दिनों में फेड कमेंट्री, कच्चे तेल की चाल और एफपीआई फ्लो बाजार की दिशा तय करेंगे.