शेयर बाज़ार में झटका! निफ्टी 24,900 के नीचे, सेंसेक्स 694 अंक लुढ़का

आज, 22 अगस्त 2025 को भारतीय शेयर बाजार ने छह सत्रों की तेजी पर विराम लगाते हुए शुक्रवार को कमजोर शुरुआत की और दिन के अंत तक गिरावट गहरा गई. बैंकिंग और आईटी में शुरुआती दबाव से इंडेक्स नीचे फिसले. (22 August Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 693.86 अंक गिरकर 81,306.85 अंक पर बंद हुआ, जो 0.85% की गिरावट है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 213.65 अंक गिरकर 24,870.10 अंक पर बंद हुआ, जो 0.85% की गिरावट है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

ब्रॉडर मार्केट (मिडकैप/स्मॉलकैप) में गिरावट सीमित रही, लेकिन सेक्टरली बैंक, मेटल, एफएमसीजी व रियल्टी प्रमुख ड्रैग रहे.

इंट्रा-डे मूवमेंट की बात करें तो सेंसेक्स दिन में एक बार 81,291.77 के निचले स्तर तक गया, वहीं निफ्टी 24,859.15 तक फिसला. यह बताता है कि ओपनिंग के बाद सप्लाई हर उछाल पर हावी रही और टिकाऊ रिकवरी नहीं बन सकी. रुपये ने भी डॉलर के मुकाबले 87.52 पर कमजोरी दिखाई, जिसने जोखिम-रुझान पर असर डाला.

आईटी और फाइनेंशियल्स ने छह-दिन की रैली के बाद ठहराव दिखाया. आईटी में तीन सत्रों की हालिया तेजी के बाद मुनाफावसूली देखने को मिली; बैंकिंग/फाइनेंशियल्स में ~1% की कमजोरी रही. एफएमसीजी और मेटल्स पर भी दबाव रहा, जिससे निफ्टी50 24,900 के नीचे फिसल गया.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 6 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Mahindra & Mahindra के शेयरों में सबसे अधिक (0.79%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद Maruti (+0.65%), Sun Pharma (+0.20%), BEL (+0.19%) और Bharti Airtel (+0.14%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के 24 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Asian Paint के शेयर में सबसे अधिक (-2.44%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद UltraTech Cement (-1.94%), ITC (-1.84%), Tata Steel (-1.83%) और HCL Tech (-1.77%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

दिन भर का मूड वैश्विक अनिश्चितताओं से प्रभावित रहा. निवेशक यूएस फेड चेयर जेरोम पॉवेल के जैक्सन होल भाषण से पहले सतर्क थे—सितंबर में संभावित रेट-कट पर संकेतों की प्रतीक्षा के चलते रिस्क-एपेटाइट कमजोर पड़ा. एशियाई/अमेरिकी बाज़ारों से मिले नरम संकेत और डॉलर की मजबूती ने आईटी-एक्सपोर्ट और फाइनेंशियल्स पर दबाव बढ़ाया. कुछ रिपोर्टों में व्यापार/टैरिफ से जुड़ी आशंकाओं का भी उल्लेख रहा, जिससे सेंटीमेंट और सुस्त हुआ. कुल मिलाकर, ग्लोबल क्यूज़ “वेट-एंड-वॉच” मोड में रहे, जिसका प्रतिफल घरेलू बाजारों पर दिखा.

कुल मिलाकर 22 अगस्त 2025 को बाज़ार की कहानी स्पष्ट रही—ओपनिंग से क्लोज़ तक प्रॉफिट-बुकिंग, संवेदनशील सेक्टरों में दबाव, और वैश्विक अनिश्चितता के बीच सतर्क रुख. अगले सत्रों में नज़र 25,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर, बैंकिंग/आईटी के रिएक्शन और जैक्सन होल संकेतों पर रहेगी.