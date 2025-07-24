सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट के साथ बंद, डूबे 2.26 लाख करोड़ रुपये

आज, 24 जुलाई 2025 को भारतीय शेयर बाजार में तगड़ी गिरावट आई. दिनभर बाजार में बिकवाली का माहौल देखने को मिला. बीएसई के स्मॉलकैप और मिडकैप इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए. आईटी सेक्टर की प्रमुख कंपनियों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई. दूसरी ओर, फार्मा और ऑटो सेक्टर ने कुछ हद तक बाजार को सहारा देने की कोशिश की. (24 July Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 542.47 अंक गिरकर 82,184.17 पर बंद हुआ, जो 0.66% की गिरावट है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 157.80 अंक गिरकर 25,062.10 पर बंद हुआ, जो 0.63% की गिरावट है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2.26 लाख करोड़ रुपये घटकर 458.09 लाख करोड़ रुपये रह गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 460.35 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 2.26 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

BSE पर आज गिरावट के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,221 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 1,646 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 2,408 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 167 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 149 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 48 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 6 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Eternal के शेयरों में सबसे अधिक (3.44%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद Tata Motors (+1.51%), Sun Pharma (+0.56%), Tata Steel (+0.40%) और Titan (+0.34%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के 24 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Trent के शेयर में सबसे अधिक (-3.92%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद Tech Mahindra (-3.15%), Reliance (-1.53%), HCL Tech (-1.51%) और Bajaj Finserv (-1.40%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

बाज़ार में गिरावट के प्रमुख कारण

दिनभर बाजार में बिकवाली का माहौल देखने को मिला. इसके पीछे कई मुख्य कारण रहे:

आईटी कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजे: कई प्रमुख आईटी कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजे बाजार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. इससे निवेशकों में निराशा फैल गई और पूरे आईटी सेक्टर में बिकवाली का माहौल बन गया, जिससे बाजार को बड़ा झटका लगा.

वैश्विक स्तर पर व्यापार और राजनीतिक अनिश्चितता: अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव और अमेरिका में राजनीतिक गतिविधियों से निवेशकों में चिंता बढ़ गई. इससे वैश्विक बाजारों में अस्थिरता रही, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा.

विदेशी निवेशकों की बिकवाली और डॉलर की मजबूती: डॉलर के मजबूत होने से विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से पूंजी निकालनी शुरू कर दी. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की इस बिकवाली ने बाजार में दबाव को और गहरा कर दिया.

अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों को लेकर अस्पष्टता: भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौतों में प्रगति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. इससे निर्यात-आधारित कंपनियों और निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई, और बाजार में मंदी का रुख बना रहा.

तकनीकी स्तरों पर मुनाफावसूली (Profit Booking): पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद बाजार प्रमुख तकनीकी प्रतिरोध स्तरों पर पहुंच गया था. इस वजह से कई निवेशकों ने मुनाफा बुक किया, जिससे बाजार में और गिरावट दर्ज हुई.

इन कारणों के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में दोपहर तक तेज गिरावट देखी गई. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों पर भी दबाव बना रहा.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मिलाजुला रुख देखने को मिला. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के संभावित कदमों और अमेरिका-चीन व्यापार तनाव के कारण वैश्विक निवेशकों में सतर्कता बनी रही. यूरोपीय बाजारों में मामूली बढ़त रही, जबकि एशियाई बाजारों में उतार-चढ़ाव बना रहा.

24 जुलाई का दिन शेयर बाजार के लिए चुनौतीपूर्ण रहा. कमजोर तिमाही नतीजों, वैश्विक अनिश्चितताओं और विदेशी निवेशकों की सतर्कता ने बाजार पर दबाव डाला. हालांकि कुछ सेक्टरों में खरीदारी दिखी, लेकिन व्यापक रूप से बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ.