सोना हुआ सस्ता, चांदी के दाम स्थिर — जानें आज के ताजा रेट

आज, 25 जुलाई 2025 को भारत में सोने की कीमतों में गिरावट आई है, जबकि चांदी के भाव स्थिर हैं. शुक्रवार को भारत में 24 कैरेट सोना 490 रुपये प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ है. (25 July Gold-Silver Prices/Rates)

ऐसे समय में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि देश के प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी के क्या भाव चल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या रुझान हैं, और क्या मौजूदा कीमतों पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है या नहीं.

इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरे भारत में आज के ताज़ा दाम, बाजार विश्लेषण, वैश्विक संकेतों का प्रभाव और विशेषज्ञों की राय — ताकि आप अपने निवेश से जुड़े निर्णय को बेहतर ढंग से ले सकें.

आज दिल्ली में गोल्ड के रेट

राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में, बीते कारोबारी दिन की तुलना में आज 24 कैरेट सोना 490 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,00,630 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोना 450 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹92,250 प्रति 10 ग्राम है. जबकि, 18 कैरेट सोना 370 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. आज 18 कैरेट सोने की कीमत ₹75,480 प्रति 10 ग्राम है. सोने के इस भाव में जीएसटी और टीसीएस शामिल नहीं किए गए हैं.

भारत के बड़े शहरों में गोल्ड के रेट

भारत के प्रमुख बड़े शहरों में आज सोने के दाम (1 ग्राम) इस प्रकार हैं:

चेन्नई — ₹10,048 (24 कैरेट) | ₹9,210 (22 कैरेट) | ₹7,590 (18 कैरेट)

मुंबई — ₹10,048 (24 कैरेट) | ₹9,210 (22 कैरेट) | ₹7,536 (18 कैरेट)

कोलकाता — ₹10,048 (24 कैरेट) | ₹9,210 (22 कैरेट) | ₹7,536 (18 कैरेट)

हैदराबाद — ₹10,048 (24 कैरेट) | ₹9,210 (22 कैरेट) | ₹7,536 (18 कैरेट)

लखनऊ — ₹10,063 (24 कैरेट) | ₹9,225 (22 कैरेट) | ₹7,548 (18 कैरेट)

जयपुर — ₹10,063 (24 कैरेट) | ₹9,225 (22 कैरेट) | ₹7,548 (18 कैरेट)

अहमदाबाद — ₹10,053 (24 कैरेट) | ₹9,215 (22 कैरेट) | ₹7,540 (18 कैरेट)

पटना — ₹10,053 (24 कैरेट) | ₹9,215 (22 कैरेट) | ₹7,540 (18 कैरेट)

भोपाल — ₹10,053 (24 कैरेट) | ₹9,215 (22 कैरेट) | ₹7,540 (18 कैरेट)

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,352.50 डॉलर प्रति औंस पर बोला जा रहा है. और 1 ग्राम सोने की कीमत $107.79 है. वहीं, चांदी 38.95 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर चल रही है.

भारत में आज चांदी के दाम बीते कारोबारी दिन के भाव पर स्थिर हैं. दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी ₹1,18,000 पर बिक रही है.

आज, दिल्ली में 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 86.70 भारतीय रुपये के बराबर है.

निवेशकों के लिए सलाह

आज के बाजार रुझानों के अनुसार, सोने की कीमतों में गिरावट और चांदी के स्थिर भाव निवेशकों के लिए एक अच्छा अवसर पेश कर सकते हैं. 24 कैरेट सोना दिल्ली सहित देशभर में लगभग ₹490 प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है, जिससे यह उन निवेशकों के लिए अनुकूल समय हो सकता है जो लॉन्ग टर्म में गोल्ड को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना $3,352.50 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है, जो हालिया ऊंचाई से थोड़ा नीचे है. चांदी की कीमत स्थिर रहने से यह संकेत मिलता है कि बाजार में कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है.

विशेषज्ञों की मानें तो यदि आप दीर्घकालिक निवेश के नजरिए से देख रहे हैं, तो मौजूदा कीमतों पर थोड़ी मात्रा में सोना या चांदी खरीदना एक विवेकपूर्ण निर्णय हो सकता है, लेकिन अल्पकालिक लाभ की उम्मीद करने वालों को अभी सतर्क रहना चाहिए और डॉलर-रुपया विनिमय दर पर भी नजर रखनी चाहिए.

संपादक की कलम से: कीमतों में बदलाव संभव है. उपरोक्त भाव लेख प्रकाशित होने तक के समय के हैं और अलग-अलग शहरों में बाज़ार के ताजा आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की स्थिति पर नजर रखें और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार निवेश निर्णय लें. सोने और चांदी की खरीदारी हमेशा सरकारी प्रमाणपत्रों (जैसे BIS हॉलमार्क) वाले विक्रेताओं से करें ताकि आपको शुद्धता और कीमत दोनों का भरोसा रहे.