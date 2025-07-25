Brands
आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 6.51 लाख करोड़ रुपये घटकर 451.59 लाख करोड़ रुपये रह गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 458.10 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 6.51 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है.

रविकांत पारीक
सेंसेक्स 721 और निफ्टी 225 अंक गिरा, 6.51 लाख करोड़ स्वाहा!

Friday July 25, 2025 , 4 min Read

आज, 25 जुलाई 2025 को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली. बाजार की यह कमजोरी न सिर्फ घरेलू कारणों से आई, बल्कि वैश्विक संकेतों का भी इस पर बड़ा प्रभाव रहा. सभी सेक्टर के इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए. सबसे अधिक आईटी, पावर, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल्स और यूटिलिटी शेयरों में देखने को मिली. बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स 1.88 फीसदी और मिडकैप इंडेक्स 1.46 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ. (25 July Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 721.08 अंक गिरकर 81,463.09 अंक पर बंद हुआ, जो 0.88% की गिरावट है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 225.10 अंक गिरकर 24,837.00 अंक पर बंद हुआ, जो 0.90% की गिरावट है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 6.51 लाख करोड़ रुपये घटकर 451.59 लाख करोड़ रुपये रह गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 458.10 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 6.51 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

दिन की शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई. सेंसेक्स 82,065.76 अंक पर और निफ्टी ने 25,010.35 पर खुला. शुरुआती गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन दोपहर बाद फिर से बिकवाली तेज हो गई. बैंकिंग, ऑटो, आईटी, मेटल और मीडिया सेक्टर्स में सबसे ज्यादा कमजोरी दर्ज की गई.

BSE पर आज गिरावट के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,154 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 1,126 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 2,886 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 142 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 111 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 68 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 2 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Sun Pharma के शेयरों में सबसे अधिक (0.52%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद Bharti Airtel (+0.05%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के 28 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Bajaj Finance के शेयर में सबसे अधिक (-4.73%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद Power Grid (-2.61%), Infosys (-2.44%), Tech Mahindra (-2.44%) और Bajaj Finserv (-2.29%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

बाज़ार में गिरावट के प्रमुख कारण

दिनभर बाजार में बिकवाली का माहौल देखने को मिला. इसके पीछे कई मुख्य कारण रहे:

  • Bajaj Finance के कमजोर तिमाही नतीजे: MSME पोर्टफोलियो में चिंता और प्रॉफिट ग्रोथ उम्मीद से कम रही.

  • अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता में अनिश्चितता: टैक्सेशन और ड्यूटी को लेकर स्पष्टता नहीं मिलने से निवेशकों में डर.

  • विदेशी निवेशकों की बिकवाली (FII आउटफ्लो): विदेशी संस्थानों की ओर से भारी निकासी ने बाजार को नीचे धकेला.

  • वैश्विक मंदी के संकेत: अमेरिका और चीन में आर्थिक सुस्ती की खबरों से वैश्विक बाजारों में बेचैनी.

  • तकनीकी संकेतों में कमजोरी: चार्ट पैटर्न्स में नकारात्मक रुझान दिखाई दिए, जिससे निवेशकों ने पोजिशन क्लोज की.

इन कारणों के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेज गिरावट देखी गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बाजारों में नकारात्मकता बनी रही. अमेरिका के साथ भारत की व्यापार वार्ता में जारी अनिश्चितता, डॉलर की मजबूती, और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से घरेलू बाजार पर बुरा असर पड़ा. इसके साथ ही एशियाई बाजारों में कमजोरी और अमेरिका में मंदी की आशंका ने भारतीय निवेशकों का भरोसा डगमगा दिया.

कुल मिलाकर 25 जुलाई का दिन बाजार के लिए मुश्किलों भरा रहा. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बड़ी गिरावट आई, जिसका नेतृत्व Bajaj Finance जैसे दिग्गज शेयरों ने किया. जबकि Cipla जैसे कुछ शेयरों ने उम्मीद की किरण दिखाई, लेकिन वैश्विक और घरेलू दोनों ही कारणों से निवेशकों ने जोखिम से दूरी बना ली. आने वाले दिनों में बाजार की दिशा अमेरिकी और भारतीय सरकार के बयानों, विदेशी निवेश और तिमाही नतीजों पर निर्भर करेगी.

