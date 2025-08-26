Brands
शेयर बाज़ार

शेयर बाज़ार में तगड़ा झटका! सेंसेक्स 849 अंक लुढ़का, डूबे 3.39 लाख करोड़ रु

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3.39 लाख करोड़ रुपये घटकर 451.63 लाख करोड़ रुपये रह गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 455.02 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 3.39 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है.

रविकांत पारीक6433 Stories
शेयर बाज़ार में तगड़ा झटका! सेंसेक्स 849 अंक लुढ़का, डूबे 3.39 लाख करोड़ रु

Tuesday August 26, 2025 , 3 min Read

आज, 26 अगस्त 2025 को भारतीय शेयर बाजार में तगड़ी गिरावट आई है. मिडकैप, स्मॉलकैप के शेयरों में बिकवाली रही. सेक्टर्स की बात करें तो FMCG को छोड़कर सभी सेक्टर के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. रियल्टी, डिफेंस, PSE शेयरों में बिकवाली रही. मेटल, फार्मा, ऑयल-गैस सेक्टर इंडेक्स 1.5% से ज्यादा फिसला है. (26 August Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 849.37 अंक गिरकर 80,786.54 अंक पर बंद हुआ, जो -1.04% की गिरावट है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 255.70 अंक गिरकर 24,712.05 अंक पर बंद हुआ, जो -1.02% की गिरावट है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

BSE पर आज गिरावट के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,241 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 1,219 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 2,885 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 137 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 101 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 103 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 5 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Hindustan Unilever के शेयरों में सबसे अधिक (2.38%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद Maruti (+1.85%), ITC (+0.93%), TCS (+0.49%) और UltraTech Cement (+0.19%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के 25 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Sun Pharma के शेयर में सबसे अधिक (-3.40%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद Tata Steel (-2.88%), Bajaj Finance (-2.67%), Trent (-2.45%) और Mahindra & Mahindra (-2.02%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

26 अगस्त 2025 को भारतीय शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट के पीछे कई अहम कारण रहे. सबसे बड़ा झटका अमेरिका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 25–50% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा से लगा. इस फैसले ने निर्यात-संवेदनशील सेक्टरों पर दबाव बढ़ा दिया और निवेशकों में घबराहट दिखाई दी. इसके अलावा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI/FII) ने लगातार बिकवाली जारी रखी, जिससे वित्तीय और आईटी शेयरों पर भारी असर पड़ा. रुपया भी कमजोर रहा, जिससे विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय इक्विटी कम आकर्षक हो गई और बाजार पर अतिरिक्त दबाव बना.

साथ ही, हाल की तेजी के बाद निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली करने की प्रवृत्ति ने भी गिरावट को और गहरा किया. वैश्विक बाजारों से मिले नकारात्मक संकेत, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और तकनीकी चार्ट्स पर कमजोर रुझानों ने भी निवेशकों की धारणा पर असर डाला. नतीजतन, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली और लगभग सभी सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए, केवल FMCG सेक्टर कुछ हद तक स्थिर बना रहा.

