आज, 26 जुलाई 2025 को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है. शनिवार को भारत में 24 कैरेट सोना 550 रुपये प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ है. और चांदी 2000 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है. (26 July Gold-Silver Prices/Rates)

ऐसे समय में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि देश के प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी के क्या भाव चल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या रुझान हैं, और क्या मौजूदा कीमतों पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है या नहीं.

इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरे भारत में आज के ताज़ा दाम, बाजार विश्लेषण, वैश्विक संकेतों का प्रभाव और विशेषज्ञों की राय — ताकि आप अपने निवेश से जुड़े निर्णय को बेहतर ढंग से ले सकें.

आज दिल्ली में गोल्ड के रेट

राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में, बीते कारोबारी दिन की तुलना में आज 24 कैरेट सोना 550 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,00,080 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोना 500 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹91,750 प्रति 10 ग्राम है. जबकि, 18 कैरेट सोना 410 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. आज 18 कैरेट सोने की कीमत ₹75,070 प्रति 10 ग्राम है. सोने के इस भाव में जीएसटी और टीसीएस शामिल नहीं किए गए हैं.

भारत के बड़े शहरों में गोल्ड के रेट

भारत के प्रमुख बड़े शहरों में आज सोने के दाम (1 ग्राम) इस प्रकार हैं:

चेन्नई — ₹9,993 (24 कैरेट) | ₹9,160 (22 कैरेट) | ₹7,550 (18 कैरेट)

मुंबई — ₹9,993 (24 कैरेट) | ₹9,160 (22 कैरेट) | ₹7,495 (18 कैरेट)

कोलकाता — ₹9,993 (24 कैरेट) | ₹9,160 (22 कैरेट) | ₹7,495 (18 कैरेट)

हैदराबाद — ₹9,993 (24 कैरेट) | ₹9,160 (22 कैरेट) | ₹7,495 (18 कैरेट)

लखनऊ — ₹10,008 (24 कैरेट) | ₹9,175 (22 कैरेट) | ₹7,507 (18 कैरेट)

जयपुर — ₹10,008 (24 कैरेट) | ₹9,175 (22 कैरेट) | ₹7,507 (18 कैरेट)

अहमदाबाद — ₹9,998 (24 कैरेट) | ₹9,165 (22 कैरेट) | ₹7,499 (18 कैरेट)

पटना — ₹9,998 (24 कैरेट) | ₹9,165 (22 कैरेट) | ₹7,499 (18 कैरेट)

भोपाल — ₹9,998 (24 कैरेट) | ₹9,165 (22 कैरेट) | ₹7,499 (18 कैरेट)

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,336.00 डॉलर प्रति औंस पर बोला जा रहा है. और 1 ग्राम सोने की कीमत $107.25 है. वहीं, चांदी 38.08 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर चल रही है.

भारत में आज चांदी 2000 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है. दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी ₹1,16,000 पर बिक रही है.

आज, दिल्ली में 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 86.83 भारतीय रुपये के बराबर है.

निवेशकों के लिए सलाह

आज की बाजार स्थितियों को देखते हुए, सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट निवेशकों के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है. दिल्ली सहित देशभर में 24 कैरेट सोना 550 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2000 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है, जो निवेश के लिहाज से एक आकर्षक एंट्री पॉइंट दर्शाता है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतें कुछ नरम बनी हुई हैं, जबकि डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है.

विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा कीमतों पर लंबी अवधि के निवेशक सोने में धीरे-धीरे खरीदारी शुरू कर सकते हैं, जबकि चांदी की कीमतों में उच्च वोलाटिलिटी को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग या शॉर्ट-टर्म निवेश करते समय सावधानी बरतनी चाहिए.

कुल मिलाकर, इस गिरावट को निवेश के अवसर के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन निवेश से पहले अपनी जोखिम क्षमता और वित्तीय लक्ष्य जरूर स्पष्ट करें.

संपादक की कलम से: कीमतों में बदलाव संभव है. उपरोक्त भाव लेख प्रकाशित होने तक के समय के हैं और अलग-अलग शहरों में बाज़ार के ताजा आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की स्थिति पर नजर रखें और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार निवेश निर्णय लें. सोने और चांदी की खरीदारी हमेशा सरकारी प्रमाणपत्रों (जैसे BIS हॉलमार्क) वाले विक्रेताओं से करें ताकि आपको शुद्धता और कीमत दोनों का भरोसा रहे.