आज, 28 जुलाई 2025 को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली. बाजार में लगातार तीन दिनों से गिरावट का सिलसिला जारी है. मिडकैप और स्मॉलकैप के शेयरों में बिकवाली रही. IT, एनर्जी, इंफ्रा सेक्टर के इंडेक्स गिरकर बंद हुए. रियल्टी, मेटल, PSE सेक्टर के शेयरों में बिकवाली रही जबकि फार्मा सेक्टर का इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ. (28 July Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 572.07 अंक गिरकर 80,891.02 अंक पर बंद हुआ, जो 0.70% की गिरावट है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 156.10 अंक गिरकर 24,680.90 अंक पर बंद हुआ, जो 0.63% की गिरावट है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये घटकर 447.85 लाख करोड़ रुपये रह गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 451.67 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

दिन की शुरुआत ही सुस्ती के साथ हुई, और दिनभर निवेशकों के बीच सतर्कता बनी रही. सेंसेक्स 81,299.97 अंक पर और निफ्टी ने 24,782.45 पर खुला. घरेलू आर्थिक संकेतकों में कमजोरी और वैश्विक स्तर पर जारी व्यापार तनाव ने निवेश धारणा को प्रभावित किया.

बाजार की शुरुआत कमजोर वैश्विक संकेतों और बैंकिंग सेक्टर में भारी बिकवाली के कारण सुस्त रही. दिन के मध्य में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली, लेकिन अंतत: बाजार लाल निशान में बंद हुआ. निवेशकों ने आईटी, बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में मुनाफावसूली की. रियल्टी शेयरों में भारी दबाव रहा, जबकि चुनिंदा FMCG और फार्मा शेयरों में मजबूती देखी गई.

BSE पर आज गिरावट के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,299 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 1,264 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 2,874 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 161 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 125 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 89 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 7 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Hindustan Unilever के शेयरों में सबसे अधिक (1.23%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद Asian Paint (+1.00%), ICICI Bank (+0.82%), Power Grid (+0.43%) और HDFC Bank (+0.18%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के 23 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Kotak Bank के शेयर में सबसे अधिक (-7.50%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद Bajaj Finance (-3.64%), Bharti Airtel (-2.35%), Titan (-2.17%) और TCS (-1.76%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर असमंजस बना रहा. अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच संभावित व्यापार समझौते की खबरों ने कुछ राहत दी, लेकिन विदेशी निवेशकों द्वारा भारत से पूंजी निकासी का सिलसिला जारी रहा. डॉलर के मुकाबले रुपये में हल्की मजबूती आई, लेकिन विदेशी फंड आउटफ्लो के चलते रुपया दबाव में रहा.

अमेरिकी बाजारों में हल्की तेजी रही, लेकिन एशियाई बाजारों में मिश्रित रुख ने भारतीय बाजारों पर भी असर डाला. विदेशी संस्थागत निवेशकों की सतर्कता और घरेलू स्तर पर आर्थिक सुस्ती ने बाजार को नीचे धकेला.

28 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार पर वैश्विक अनिश्चितता, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और बैंकिंग सेक्टर के कमजोर प्रदर्शन का भारी दबाव रहा. हालांकि, कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में सकारात्मकता बनी रही, जिससे आने वाले दिनों में बाजार की दिशा पर नजर बनी रहेगी.