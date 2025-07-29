3 दिन बाद शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स-निफ्टी बढ़त के साथ बंद

आज, 29 जुलाई 2025 को भारतीय शेयर बाजार में तगड़ा उछाल देखने को मिला. यह दिन बाजार के लिए सकारात्मक साबित हुआ, खासकर तीन दिनों की लगातार गिरावट के बाद. (29 July Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 446.93 अंक चढ़कर 81,337.95 अंक पर बंद हुआ, जो 0.55% की तेजी है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 140.20 अंक चढ़कर 24,821.10 अंक पर बंद हुआ, जो 0.57% की तेजी है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3.63 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 451.50 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 447.87 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 3.63 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

शुरुआती कारोबार में हल्की कमजोरी दिखने के बाद बाजार ने धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ी. दोपहर के बाद जैसे ही चुनिंदा ब्लूचिप शेयरों में खरीदारी शुरू हुई, बाजार ने मजबूती हासिल की. ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी तेजी देखी गई. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही.

BSE पर आज बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,157 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 2,482 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 1,521 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 154 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 118 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 93 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Reliance के शेयरों में सबसे अधिक (2.21%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद L&T (+2.13%), Asian Paint (+1.81%), Tata Motors (+1.48%) और Adani Ports (+1.42%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के 11 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Axis Bank के शेयर में सबसे अधिक (-0.73%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद TCS (-0.73%), Titan (-0.43%), ITC (-0.31%) और UltraTech Cement (-0.28%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और चीन के बीच व्यापार संबंधों में तनाव बना हुआ है. इसके बावजूद अमेरिकी बाजारों में आई मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने घरेलू बाजार को सहारा दिया.

रुपये में कमजोरी जरूर चिंता का विषय रही, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी ने बाजार को संभाले रखा.

Nifty ने आज एक मजबूत "बुलिश पैटर्न" बनाया है. अगर यह 24,950 से ऊपर ठहरता है, तो अगला लक्ष्य 25,200 के आसपास हो सकता है. वहीं, नीचे की तरफ 24,750 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट साबित हो सकता है. Sensex के लिए भी तकनीकी संकेत मजबूत दिखाई दे रहे हैं.

29 जुलाई 2025 का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए राहत लेकर आया. गिरते ट्रेंड को तोड़ते हुए Sensex और Nifty दोनों में मजबूती देखने को मिली. चुनिंदा सेक्टर्स और मिडकैप शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी साफ नजर आई. आने वाले कारोबारी दिनों में बाजार की चाल मुख्य रूप से कंपनियों के तिमाही नतीजों और वैश्विक संकेतों पर निर्भर करेगी.