GST उम्मीदों ने बदला खेल! सेंसेक्स 410 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,700 पार

3 सितंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार उतार–चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुए. दोनों इंडेक्स में खरीदारी का मुख्य आधार जीएसटी काउंसिल बैठक से टैक्स-स्लैब सरलीकरण की उम्मीदें और मेटल-फार्मा सेक्टर में तेज़ी रही. सत्र के दौरान मुनाफावसूली और सेक्टोरल रोटेशन के बीच इंडेक्स नीचे-ऊपर हुआ, पर अंतिम घंटे में खरीदारी लौटी और क्लोजिंग उच्च स्तरों पर हुई. (3 September Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 409.83 अंक चढ़कर 80,567.71 अंक पर बंद हुआ, जो -0.51% की बढ़त है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 135.45 अंक चढ़कर 24,715.05 अंक पर बंद हुआ, जो -0.55% की तेजी है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2.97 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 452.87 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 449.90 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 2.97 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

निफ्टी मेटल इंडेक्स ने दिन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया; जीएसटी से जुड़े उपभोग-प्रेरित संकेतों और कमोडिटी धारणा में सुधार ने सपोर्ट दिया. फार्मा में चुनिंदा खरीद दिखी, जबकि आईटी व बैंकिंग में शुरुआती कमजोरी के बाद आंशिक रिकवरी आई. तकनीकी दृष्टि से, निफ्टी ने 24,700 के ऊपर क्लोज कर शॉर्ट-टर्म पॉज़िटिव सेटअप बनाया; 24,750 ऊपर टिके रहना अगली रैली के लिए अहम माना जा रहा है.

दिनभर चर्चा का केंद्र जीएसटी काउंसिल की बैठक रही. दर-संशोधन/रैशनलाइज़ेशन की संभावनाओं ने एफएमसीजी–कंज्यूमर थीम और ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट को सपोर्ट किया. ओपनिंग घंटों में भी यही नैरेटिव दिखा, जब ऑटो–कंज्यूमर शेयरों में बढ़त से इंडेक्स संभला.

BSE पर आज बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,270 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 2,640 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 1,463 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 167 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 126 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 64 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Tata Steel के शेयरों में सबसे अधिक (5.90%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद Titan (+2.03%), Mahindra & Mahindra (+1.57%), ITC (+1.19%) और Eternal (+1.16%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के 9 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Infosys के शेयर में सबसे अधिक (-1.19%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद NTPC (-0.55%), Hindustan Unilever (-0.49%), TCS (-0.45%) और Adani Ports (-0.3%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

वैश्विक मोर्चे पर पिछले 24 घंटों में अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड यील्ड्स की तेज़ उछाल के बाद आज हल्की स्थिरता लौटी—यही राहत एशिया/यूरोप में रिस्क सेंटिमेंट को संभालती दिखी. अमेरिकी फ्यूचर्स भी तकनीकी/कंपनी-विशिष्ट खबरों के सहारे हरे में थे. कुल मिलाकर, वैश्विक जोखिम-बोध कल की बिकवाली से उबरता दिखा—जिसने भारतीय बाज़ार की अंतिम घंटे की रिकवरी को आधार दिया.

कुल मिलाकर 3 सितंबर को भारतीय बाज़ारों ने जीएसटी उम्मीदों और ग्लोबल यील्ड-कूलिंग के कॉम्बो से बढ़त दर्ज की.