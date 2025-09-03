लगातार तीसरे दिन चढ़े सोना-चांदी के दाम, आज के ताज़ा रेट?

आज, 3 सितंबर 2025 को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई है. बुधवार को भारत में 24 कैरेट सोना 880 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है. वहीं चांदी 900 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हुई है. (3 September Gold-Silver Prices/Rates)

ऐसे समय में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि देश के प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी के क्या भाव चल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या रुझान हैं, और क्या मौजूदा कीमतों पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है या नहीं.

इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरे भारत में आज के ताज़ा दाम, बाजार विश्लेषण, वैश्विक संकेतों का प्रभाव और विशेषज्ञों की राय — ताकि आप अपने निवेश से जुड़े निर्णय को बेहतर ढंग से ले सकें.

आज दिल्ली में गोल्ड के रेट

राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में, बीते कारोबारी दिन की तुलना में आज 24 कैरेट सोना 880 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,07,120 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोना 800 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹98,200 प्रति 10 ग्राम है. जबकि, 18 कैरेट सोना 660 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 18 कैरेट सोने की कीमत ₹80,350 प्रति 10 ग्राम है. सोने के इस भाव में जीएसटी और टीसीएस शामिल नहीं किए गए हैं.

भारत के बड़े शहरों में गोल्ड के रेट

भारत के प्रमुख बड़े शहरों में आज सोने के दाम (1 ग्राम) इस प्रकार हैं:

चेन्नई — ₹10,697 (24 कैरेट) | ₹9,805 (22 कैरेट) | ₹8,115 (18 कैरेट)

मुंबई — ₹10,697 (24 कैरेट) | ₹9,805 (22 कैरेट) | ₹8,023 (18 कैरेट)

कोलकाता — ₹10,697 (24 कैरेट) | ₹9,805 (22 कैरेट) | ₹8,023 (18 कैरेट)

हैदराबाद — ₹10,697 (24 कैरेट) | ₹9,805 (22 कैरेट) | ₹8,023 (18 कैरेट)

लखनऊ — ₹10,712 (24 कैरेट) | ₹9,820 (22 कैरेट) | ₹8,035 (18 कैरेट)

जयपुर — ₹10,712 (24 कैरेट) | ₹9,820 (22 कैरेट) | ₹8,035 (18 कैरेट)

अहमदाबाद — ₹10,702 (24 कैरेट) | ₹9,810 (22 कैरेट) | ₹8,027 (18 कैरेट)

पटना — ₹10,702 (24 कैरेट) | ₹9,810 (22 कैरेट) | ₹8,027 (18 कैरेट)

भोपाल — ₹10,702 (24 कैरेट) | ₹9,810 (22 कैरेट) | ₹8,027 (18 कैरेट)

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,530.50 डॉलर प्रति औंस पर बोला जा रहा है. और 1 ग्राम सोने की कीमत $113.51 है. वहीं, चांदी 40.69 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर चल रही है.

भारत में आज चांदी 900 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हुई है. दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी ₹1,27,000 पर बिक रही है.

आज, दिल्ली में 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 88.33 भारतीय रुपये के बराबर है.

निवेशकों के लिए सलाह

निवेशकों के लिए मौजूदा हालात यह संकेत दे रहे हैं कि सोना और चांदी दोनों ही लगातार महंगे हो रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी और रुपये में कमजोरी है. विशेषज्ञों का मानना है कि सोना अभी भी एक सुरक्षित निवेश विकल्प बना हुआ है, खासकर भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच. हालांकि, इतनी तेज़ बढ़त के बाद अल्पकालिक निवेशकों को थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए और मुनाफावसूली के अवसर पर नज़र रखनी चाहिए. वहीं, दीर्घकालिक निवेशक धीरे-धीरे पोर्टफोलियो में सोना और चांदी को शामिल कर सकते हैं क्योंकि आने वाले महीनों में इनकी कीमतों में और मजबूती देखने को मिल सकती है.

संपादक की कलम से: कीमतों में बदलाव संभव है. उपरोक्त भाव लेख प्रकाशित होने तक के समय के हैं और अलग-अलग शहरों में बाज़ार के ताजा आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की स्थिति पर नजर रखें और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार निवेश निर्णय लें. सोने और चांदी की खरीदारी हमेशा सरकारी प्रमाणपत्रों (जैसे BIS हॉलमार्क) वाले विक्रेताओं से करें ताकि आपको शुद्धता और कीमत दोनों का भरोसा रहे.