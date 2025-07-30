सोना 660 रु महंगा, चांदी 1000 रु उछली! जानिए आज के ताजा रेट

बुधवार, 30 जुलाई 2025 को भारत में सोने और चांदी की कीमतोंं में बढ़ोतरी हुई है. आज भारत में 24 कैरेट सोना 660 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है. वहीं चांदी 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हुई है. (30 July Gold-Silver Prices/Rates)

ऐसे समय में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि देश के प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी के क्या भाव चल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या रुझान हैं, और क्या मौजूदा कीमतों पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है या नहीं.

इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरे भारत में आज के ताज़ा दाम, बाजार विश्लेषण, वैश्विक संकेतों का प्रभाव और विशेषज्ञों की राय — ताकि आप अपने निवेश से जुड़े निर्णय को बेहतर ढंग से ले सकें.

आज दिल्ली में गोल्ड के रेट

राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में, बीते कारोबारी दिन की तुलना में आज 24 कैरेट सोना 660 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,00,630 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोना 600 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹92,250 प्रति 10 ग्राम है. जबकि, 18 कैरेट सोना 490 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 18 कैरेट सोने की कीमत ₹75,480 प्रति 10 ग्राम है. सोने के इस भाव में जीएसटी और टीसीएस शामिल नहीं किए गए हैं.

भारत के बड़े शहरों में गोल्ड के रेट

भारत के प्रमुख बड़े शहरों में आज सोने के दाम (1 ग्राम) इस प्रकार हैं:

चेन्नई — ₹10,048 (24 कैरेट) | ₹9,210 (22 कैरेट) | ₹7,595 (18 कैरेट)

मुंबई — ₹10,048 (24 कैरेट) | ₹9,210 (22 कैरेट) | ₹7,536 (18 कैरेट)

कोलकाता — ₹10,048 (24 कैरेट) | ₹9,210 (22 कैरेट) | ₹7,536 (18 कैरेट)

हैदराबाद — ₹10,048 (24 कैरेट) | ₹9,210 (22 कैरेट) | ₹7,536 (18 कैरेट)

लखनऊ — ₹10,063 (24 कैरेट) | ₹9,225 (22 कैरेट) | ₹7,548 (18 कैरेट)

जयपुर — ₹10,063 (24 कैरेट) | ₹9,225 (22 कैरेट) | ₹7,548 (18 कैरेट)

अहमदाबाद — ₹10,053 (24 कैरेट) | ₹9,215 (22 कैरेट) | ₹7,540 (18 कैरेट)

पटना — ₹10,053 (24 कैरेट) | ₹9,215 (22 कैरेट) | ₹7,540 (18 कैरेट)

भोपाल — ₹10,053 (24 कैरेट) | ₹9,215 (22 कैरेट) | ₹7,540 (18 कैरेट)

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,324.70 डॉलर प्रति औंस पर बोला जा रहा है. और 1 ग्राम सोने की कीमत $106.89 है. वहीं, चांदी 38.05 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर चल रही है.

भारत में आज चांदी 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हुई है. दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी ₹1,17,000 पर बिक रही है.

आज, दिल्ली में 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 87.04 भारतीय रुपये के बराबर है.

निवेशकों के लिए सलाह

आज 30 जुलाई 2025 को सोने और चांदी की कीमतों में तेज़ उछाल देखा गया है, जिसमें 24 कैरेट सोना ₹660 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,000 प्रति किलोग्राम महंगी हुई है. वैश्विक स्तर पर भी सोना $3,324.70 प्रति औंस के करीब पहुंच चुका है, जो दर्शाता है कि निवेशकों में सुरक्षित संपत्ति के प्रति रुझान बढ़ रहा है.

ऐसे में छोटे या मध्यम अवधि के निवेशक फिलहाल सतर्क रहें और कीमतों में थोड़ी स्थिरता आने का इंतज़ार करें. जबकि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह रैली संकेत है कि बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के तहत सीमित मात्रा में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है.

संपादक की कलम से: कीमतों में बदलाव संभव है. उपरोक्त भाव लेख प्रकाशित होने तक के समय के हैं और अलग-अलग शहरों में बाज़ार के ताजा आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की स्थिति पर नजर रखें और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार निवेश निर्णय लें. सोने और चांदी की खरीदारी हमेशा सरकारी प्रमाणपत्रों (जैसे BIS हॉलमार्क) वाले विक्रेताओं से करें ताकि आपको शुद्धता और कीमत दोनों का भरोसा रहे.