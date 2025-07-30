Brands
Discover
Events
Newsletter
More

Follow Us

twitterfacebookinstagramyoutube
Youtstory

Brands

Resources

Stories

General

In-Depth

Announcement

Reports

News

Funding

Startup Sectors

Women in tech

Sportstech

Agritech

E-Commerce

Education

Lifestyle

Entertainment

Art & Culture

Travel & Leisure

Curtain Raiser

Wine and Food

YSTV

ADVERTISEMENT
Advertise with us
शेयर बाज़ार

सेंसेक्स-निफ्टी बढ़त के साथ बंद, L&T की कमाई ने मचाया धमाल!

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 80,000 करोड़ रुपये बढ़कर 452.24 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 451.44 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 80,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

रविकांत पारीक6423 Stories
सेंसेक्स-निफ्टी बढ़त के साथ बंद, L&T की कमाई ने मचाया धमाल!

Wednesday July 30, 2025 , 3 min Read

आज, 30 जुलाई 2025 को भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली. वैश्विक संकेतों में सुधार और निवेशकों की सकारात्मक धारणा ने बाजार को ऊपर की ओर धकेला. बुधवार को मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स सपाट बंद हुए. IT, मेटल, फार्मा सेक्टर के इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए. वहीं ऑटो, रियल्टी, FMCG सेक्टर के शेयरों में दबाव देखने को मिला. (30 July Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 143.91 अंक चढ़कर 81,481.86 अंक पर बंद हुआ, जो 0.18% की तेजी है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 33.95 अंक चढ़कर 24,855.05 अंक पर बंद हुआ, जो 0.14% की तेजी है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 80,000 करोड़ रुपये बढ़कर 452.24 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 451.44 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 80,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

बाजार की शुरुआत धीमी रही, लेकिन दोपहर तक सकारात्मक कारोबारी परिणामों और सेक्टोरल गतिविधियों के चलते इसमें मजबूती आई. खास तौर पर Larsen & Toubro (L&T) की पहली तिमाही में जबरदस्त आय रिपोर्ट ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया और इसका असर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर देखने को मिला.

सेक्टोरल फ्रंट पर IT, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कैपिटल गुड्स सेक्टर में तेजी देखी गई, जबकि मीडिया, ऑटो, रियल्टी और PSU बैंक सेक्टर में गिरावट देखने को मिली.

BSE पर आज बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,158 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 2,030 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 1,966 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 162 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 144 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 66 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से L&T के शेयरों में सबसे अधिक (4.87%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद Sun Pharma (+1.41%), NTPC (+1.26%), Maruti (+1.29%) और Bharti Airtel (+0.87%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के 15 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Tata Motors के शेयर में सबसे अधिक (-3.47%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद Power Grid (-1.38%), Eternal (-0.93%), Bajaj Finserv (-0.73%) और Hindustan Unilever (-0.68%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

वैश्विक बाजारों में मिलाजुला माहौल रहा. अमेरिका के फेडरल रिजर्व की बैठक को लेकर निवेशकों में सतर्कता थी, जिससे ग्लोबल स्तर पर भी अनिश्चितता देखने को मिली. इसके साथ ही भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में संभावित टैरिफ को लेकर चिंता का माहौल बना रहा, जिससे विदेशी निवेशकों की धारणा थोड़ी कमजोर रही.

इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) द्वारा लगातार बिकवाली ने घरेलू बाजार पर भी हल्का दबाव बनाया. डॉलर की मजबूती और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने भी बाजार की दिशा पर असर डाला.

30 जुलाई 2025 को भारतीय शेयर बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते हुए हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ. L&T जैसी कंपनियों की मजबूत प्रदर्शन ने बाजार को सहारा दिया, लेकिन वैश्विक अस्थिरता, अमेरिकी फेड की नीति और विदेशी निवेशकों की सतर्कता ने तेजी को सीमित रखा. निवेशकों को आने वाले कारोबारी सत्रों में सतर्कता के साथ कदम रखने की सलाह दी जाती है.

यह भी पढ़ें
सोना 660 रु महंगा, चांदी 1000 रु उछली! जानिए आज के ताजा रेट