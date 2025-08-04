शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, निवेशकों को 4.30 लाख करोड़ का मुनाफा

आज, 4 अगस्त 2025 को भारतीय शेयर बाजार में तगड़ी तेजी देखने को मिली. यानि कि मार्केट ने सकारात्मक रुख के साथ कारोबारी सप्ताह की शुरुआत की. सोमवार को मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स के शेयरों में खरीदारी रही. साथ ही बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों से मुनाफावसूली देखने को मिला. मेटल, रियल्टी और ऑटो सेक्टर के इंडेक्स में तेजी आई. और डिफेंस और IT सेक्टर के शेयरों में भी तगड़ा उछाल देखने को मिला. (4 August Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 418.81 अंक चढ़कर 81,018.72 अंक पर बंद हुआ, जो 0.52% की तेजी है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 157.40 अंक चढ़कर 24,722.75 अंक पर बंद हुआ, जो 0.64% की तेजी है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 4.30 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 448.82 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 444.52 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 4.30 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

BSE पर आज बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,307 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 2,286 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 1,847 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 153 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 124 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 125 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Tata Steel के शेयरों में सबसे अधिक (4.31%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद BEL (+3.55%), Adani Ports (+3.24%), Tech Mahindra (+2.54%) और TCS (+2.39%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के सिर्फ 4 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Power Grid के शेयर में सबसे अधिक (-1.10%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद HDFC Bank (-0.99%), ICICI Bank (-0.60%) और Hindustan Unilever (-0.25%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.