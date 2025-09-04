GST का बूस्टर! सेंसेक्स-निफ्टी चढ़े, फिर क्यों हुआ 1.43 लाख करोड़ रु का घाटा?

आज, 4 सितंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार में हल्की तेजी देखने को मिली. बाजार ने मजबूती के साथ शुरुआत की, लेकिन दिन के अंत तक मुनाफावसूली का दबाव देखने को मिला. सुबह सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ऊंचाई पर खुले, लेकिन दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. सरकार के नए जीएसटी सुधारों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया. उम्मीद है कि खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा. (4 September Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 150.30 अंक चढ़कर 80,718.01 अंक पर बंद हुआ, जो 0.19% की बढ़त है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 19.25 अंक चढ़कर 24,734.30 अंक पर बंद हुआ, जो 0.08% की तेजी है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1.43 लाख करोड़ रुपये घटकर 451.33 लाख करोड़ रुपये रह गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 452.76 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 1.43 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

सुबह की तेजी का मुख्य कारण सरकार द्वारा जीएसटी संरचना में सुधार था. दरें घटने से बाज़ार में यह उम्मीद बनी कि ऑटो और रोजमर्रा के सामानों की खपत बढ़ेगी. इसी वजह से ऑटो और एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों में तेजी रही. हालांकि, आईटी, बैंकिंग और ऑयल-गैस जैसे सेक्टर्स ने बाजार की रफ्तार को थाम लिया.

BSE पर आज गिरावट के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,280 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 1,812 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 2,318 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 150 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 141 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 50 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 11 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Mahindra & Mahindra के शेयरों में सबसे अधिक (5.96%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद Bajaj Finance (+4.28%), Bajaj Finserv (+1.98%), Trent (+1.35%) और ITC (+1.06%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के सिर्फ 19 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Maruti के शेयर में सबसे अधिक (-1.78%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद BEL (-1.61%), HCL Tech (-1.57%), NTPC (-1.24%) और Powergrid (-1.19%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

भारतीय शेयर बाज़ार की चाल सिर्फ़ घरेलू कारकों पर नहीं, बल्कि विदेशी संकेतों पर भी निर्भर रहती है. 4 सितंबर 2025 को अमेरिकी बाज़ारों में टेक कंपनियों के अच्छे नतीजों के कारण नैस्डैक और एस एंड पी 500 हरे निशान पर बंद हुए. इसका सकारात्मक असर भारतीय आईटी और टेक स्टॉक्स पर शुरुआती दौर में दिखा.

दूसरी तरफ़, यूरोपीय बाज़ारों में निवेशकों की नज़र यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की अगली ब्याज दर नीति पर टिकी रही, जिससे वहां हल्की गिरावट देखी गई. इसका असर भारतीय वित्तीय और बैंकिंग शेयरों पर भी पड़ा क्योंकि विदेशी निवेशक सतर्क दिखे.

एशियाई बाज़ारों में जापान और दक्षिण कोरिया की मार्केट्स में तेजी रही, लेकिन चीन और हांगकांग के बाज़ारों में कमजोरी रही. चीन की आर्थिक सुस्ती और प्रॉपर्टी सेक्टर की चिंता ने निवेशकों का मूड खराब किया. भारतीय बाज़ारों में भी इसका दबाव दिखा और शुरुआती बढ़त अंत तक टिक नहीं पाई.

कुल मिलाकर, विदेशी संकेतों ने शुरुआती जोश तो दिया, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितताओं ने घरेलू बाज़ार की रफ्तार धीमी कर दी.