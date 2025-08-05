मंगलवार, 5 अगस्त 2025 को भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. सुबह के समय बाजार ने हल्की बढ़त के साथ शुरुआत की, लेकिन दोपहर तक विदेशी दबावों और वैश्विक नकारात्मक संकेतों के चलते बाजार में बिकवाली का माहौल बन गया. (5 August Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 308.47 अंक गिरकर 80,710.25 अंक पर बंद हुआ, जो 0.38% की गिरावट है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 73.20 अंक गिरकर 24,649.55 अंक पर बंद हुआ, जो 0.30% की गिरावट है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 82,000 करोड़ रुपये गिरकर 447.97 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 448.79 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 82,000 करोड़ रुपये की गिरावट आई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में खुले थे, लेकिन जल्द ही दबाव में आ गए.

BSE पर आज बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,197 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 1,744 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 2,299 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 154 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 128 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 101 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Titan के शेयरों में सबसे अधिक (2.16%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद Maruti (+1.30%), Trent (+1.22%), Bharti Airtel (+0.77%) और Bajaj Finance (+0.69%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के 13 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Adani Ports के शेयर में सबसे अधिक (-2.38%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद Reliance (-1.40%), Infosys (-1.39%), ICICI Bank (-1.19%) और Eternal (-1%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

अमेरिका से मिले संरक्षणवादी बयान, कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा भारत के खिलाफ संभावित आयात शुल्क की चेतावनी ने वैश्विक निवेशकों को सतर्क कर दिया. इसके चलते उभरते बाजारों से पूंजी निकासी बढ़ी और भारतीय बाजार भी उसकी चपेट में आ गया.

बाजार में अस्थिरता को देखते हुए निवेशकों ने सुरक्षित निवेश की ओर रुख किया. फार्मा, IT और FMCG जैसे डिफेंसिव सेक्टर में हल्की खरीदारी देखी गई, जबकि बैंकिंग, ऑयल और मेटल सेक्टर में गिरावट का माहौल रहा. आने वाले दिनों में बाजार की नजर रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति बैठक पर रहेगी, जिससे ब्याज दरों को लेकर स्पष्टता मिलेगी.

5 अगस्त का दिन बाजार के लिए दबाव वाला रहा. हालांकि कुछ चुनिंदा कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन वैश्विक तनाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने संपूर्ण बाजार को खींचकर नीचे ला दिया. आने वाले दिनों में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले घटनाक्रम तय करेंगे कि बाजार की दिशा क्या होगी.