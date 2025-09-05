निफ्टी चढ़ा, सेंसेक्स टूटा – ऑटो शेयरों ने बनाई पकड़, IT शेयर गिरे

आज, 5 सितंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ. इंडेक्स सुबह सकारात्मक ओपनिंग के बाद दिनभर उतार-चढ़ाव रहे. दिन के कारोबार के दौरान बाजार में दोधारी चाल रही. सुबह के ‘GST 2.0’ और घरेलू नीति संकेतों से ऑटो और मेटल जैसे सेक्टर्स में दबदबा दिखा, जबकि FMCG और IT सेक्टर्स में प्रॉफिट-बुकिंग ने दबाव डाला. (5 September Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 7.25 अंक गिरकर 80,710.76 अंक पर बंद हुआ, जो 0.01% की गिरावट है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 6.70 अंक चढ़कर 24,741.00 अंक पर बंद हुआ, जो 0.03% की तेजी है.

दिन का ट्रेंड स्टॉक्स में सेक्टरल रोटेशन दिखाता था. ऑटो शेयरों में मजबूती रही. IT तथा FMCG नाम दिन में कमजोरी दिखाने वालों में रहे. कंज्यूमर-ड्यूरेबल्स में अल्पकालीन खरीदारी देखी गई.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 14 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Mahindra & Mahindra के शेयरों में सबसे अधिक (2.34%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद Maruti (+1.70%), Powergrid (+1.21%), Reliance (+1.11%) और Bharti Airtel (+0.84%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के 16 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से ITC के शेयर में सबसे अधिक (-2.01%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद HCL Tech (-1.55%), TCS (-1.53%), Tech Mahindra (-1.43%) और Infosys (-1.29%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी नौकरी के आँकड़ों और फेडरल रिज़र्व के संभावित दर-कट पर बढ़ती उम्मीदों ने जोखिम एसेट्स को सपोर्ट दिया — इससे एशिया और यूरोप के मार्केट्स में भी मजबूती रही. हालांकि, वैश्विक जोखिम-तत्वों — जैसे अमेरिकी कामकाजी आँकड़े, तेल की कीमतों और यूरोपीय बॉन्ड यील्ड के मूव — ने दिन के दौरान भाव को अस्थिर बनाया.

आज का सत्र बताता है कि बाजार तेज़ खबरों पर तुरंत रिएक्ट करता है — घरेलू नीति सुधारों से सेक्टरल फ़्लैश-रैली बन सकती है, पर व्यापक बाजार में धार स्थिर नहीं दिखी. मध्य और लघु कैप में सक्रियता बढ़ी, पर बड़े-आईटी व एफएमसीजी में बिकवाली ने सूचकांकों को ठीक से उभरने नहीं दिया. लंबी अवधि के लिए निवेशक कंपनी के मूल और फंडामेंटल पर ध्यान दें; शॉर्ट-टर्म ट्रेडर खबरों पर चौकन्ना रहें.