आज कितनी बढ़ीं सोने-चांदी की कीमतें? जानिए पूरे भारत के रेट

बुधवार, 6 अगस्त 2025 को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की तेजी आई है. आज भारत में 24 कैरेट सोना 110 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है. वहीं चांदी 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हुई है. (6 August Gold-Silver Prices/Rates)

ऐसे समय में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि देश के प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी के क्या भाव चल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या रुझान हैं, और क्या मौजूदा कीमतों पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है या नहीं.

इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरे भारत में आज के ताज़ा दाम, बाजार विश्लेषण, वैश्विक संकेतों का प्रभाव और विशेषज्ञों की राय — ताकि आप अपने निवेश से जुड़े निर्णय को बेहतर ढंग से ले सकें.

आज दिल्ली में गोल्ड के रेट

राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में, बीते कारोबारी दिन की तुलना में आज 24 कैरेट सोना 110 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,02,480 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोना 100 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹93,950 प्रति 10 ग्राम है. जबकि, 18 कैरेट सोना 80 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 18 कैरेट सोने की कीमत ₹76,870 प्रति 10 ग्राम है. सोने के इस भाव में जीएसटी और टीसीएस शामिल नहीं किए गए हैं.

भारत के बड़े शहरों में गोल्ड के रेट

भारत के प्रमुख बड़े शहरों में आज सोने के दाम (1 ग्राम) इस प्रकार हैं:

चेन्नई — ₹10,233 (24 कैरेट) | ₹9,380 (22 कैरेट) | ₹7,750 (18 कैरेट)

मुंबई — ₹10,233 (24 कैरेट) | ₹9,380 (22 कैरेट) | ₹7,675 (18 कैरेट)

कोलकाता — ₹10,233 (24 कैरेट) | ₹9,380 (22 कैरेट) | ₹7,675 (18 कैरेट)

हैदराबाद — ₹10,233 (24 कैरेट) | ₹9,380 (22 कैरेट) | ₹7,675 (18 कैरेट)

लखनऊ — ₹10,248 (24 कैरेट) | ₹9,395 (22 कैरेट) | ₹7,687 (18 कैरेट)

जयपुर — ₹10,248 (24 कैरेट) | ₹9,395 (22 कैरेट) | ₹7,687 (18 कैरेट)

अहमदाबाद — ₹10,238 (24 कैरेट) | ₹9,385 (22 कैरेट) | ₹7,679 (18 कैरेट)

पटना — ₹10,238 (24 कैरेट) | ₹9,385 (22 कैरेट) | ₹7,679 (18 कैरेट)

भोपाल — ₹10,238 (24 कैरेट) | ₹9,385 (22 कैरेट) | ₹7,679 (18 कैरेट)

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,373.80 डॉलर प्रति औंस पर बोला जा रहा है. और 1 ग्राम सोने की कीमत $108.47 है. वहीं, चांदी 37.78 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर चल रही है.

भारत में आज चांदी 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हुई है. दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी ₹1,16,000 पर बिक रही है.

आज, दिल्ली में 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 88.10 भारतीय रुपये के बराबर है.

निवेशकों के लिए सलाह

आज की बाजार स्थिति को देखते हुए, सोने और चांदी दोनों की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई है, जो दर्शाता है कि निवेशकों की कीमती धातुओं में रुचि बनी हुई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत $3,373.80 प्रति औंस और चांदी $37.78 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक स्तर पर भी कीमती धातुओं में मजबूती बनी हुई है. भारत में भी आज सोना ₹110 और चांदी ₹1,000 प्रति किलो महंगी हुई है.

ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश के इच्छुक हैं, तो मौजूदा समय पर सीमित मात्रा में निवेश करना समझदारी हो सकती है, क्योंकि महंगाई और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी जैसे कारक सोने-चांदी की कीमतों को आगे और ऊपर ले जा सकते हैं. हालांकि, ट्रेडिंग के उद्देश्य से शॉर्ट टर्म निवेश से पहले विशेषज्ञ सलाह जरूर लें.

संपादक की कलम से: कीमतों में बदलाव संभव है. उपरोक्त भाव लेख प्रकाशित होने तक के समय के हैं और अलग-अलग शहरों में बाज़ार के ताजा आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की स्थिति पर नजर रखें और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार निवेश निर्णय लें. सोने और चांदी की खरीदारी हमेशा सरकारी प्रमाणपत्रों (जैसे BIS हॉलमार्क) वाले विक्रेताओं से करें ताकि आपको शुद्धता और कीमत दोनों का भरोसा रहे.