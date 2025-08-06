आज, 6 अगस्त 2025 को भारतीय शेयर बाजार में हल्की गिरावट देखने को मिली. BSE Sensex ने लगभग स्थिर शुरुआत के साथ 80,694.98 पर खुला, जबकि NSE Nifty50 24,641.35 के स्तर पर खुला. हालांकि दिन के अंत तक निवेशकों की सतर्कता और वैश्विक दबाव के चलते दोनों सूचकांकों में गिरावट आई. निवेशकों के लिए यह दिन थोड़ा निराशाजनक रहा क्योंकि अधिकांश सेक्टर दबाव में दिखे. (6 August Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 166.26 अंक गिरकर 80,543.99 अंक पर बंद हुआ, जो 0.21% की गिरावट है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 75.35 अंक गिरकर 24,574.20 अंक पर बंद हुआ, जो 0.31% की गिरावट है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2.88 लाख करोड़ रुपये गिरकर 445.08 लाख करोड़ रुपये रह गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 447.96 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 2.88 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 5.5% पर बरकरार रखा गया, साथ ही 'न्यूट्रल' रुख अपनाया गया. इस फैसले के बाद रियल एस्टेट, ऑटो और FMCG जैसे रेट-सेंसिटिव सेक्टरों में बिकवाली का दबाव बढ़ा. PSU बैंकों को छोड़कर लगभग सभी सेक्टर लाल निशान में बंद हुए. PSU बैंक इंडेक्स में हल्की तेजी रही, जबकि आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित रहा. मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी लगभग 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई.

BSE पर आज बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,204 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 1,352 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 2,697 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 155 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 117 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 131 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से 12 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Asian Paint के शेयरों में सबसे अधिक (2.19%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद BEL (+0.80%), Trent (+0.79%), Adani Ports (+0.67%) और SBI (+0.56%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के 18 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Sun Pharma के शेयर में सबसे अधिक (-2.33%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद Tech Mahindra (-1.97%), Bajaj Finance (-1.67%), Infosys (-1.64%) और HCL Tech (-1.38%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार तनाव और संभावित निर्यात शुल्क ने निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित किया. अमेरिकी बाजारों में गिरावट, एशियाई बाजारों से मिले कमजोर संकेत और वैश्विक अनिश्चितताओं ने भारतीय बाजार पर दबाव बनाया. इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और डॉलर-रुपया विनिमय दर में हलचल ने भी निवेशकों को सतर्क बना दिया. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की ओर से बिकवाली का दबाव बना रहा, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने कुछ हद तक समर्थन दिया.

भारतीय शेयर बाजार ने 6 अगस्त को ऊंचाई पर खुलने के बाद धीरे-धीरे कमजोरी दिखाई और अंततः लाल निशान में बंद हुआ. RBI की नीति की स्थिरता और वैश्विक आर्थिक दबावों ने बाज़ार को नीचे खींचा. निवेशकों को आने वाले दिनों में वैश्विक संकेतों के साथ-साथ घरेलू आर्थिक आँकड़ों पर भी नज़र रखनी होगी.