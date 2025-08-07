शेयर बाजार ने झेला ट्रंप का 50% टैरिफ का झटका; फायदे में बंद

गुरुवार, 7 अगस्त 2025 को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला. दिन की शुरुआत वैश्विक दबाव और नकारात्मक खबरों के कारण कमजोरी के साथ हुई, लेकिन दिन के दूसरे हिस्से में बाजार ने शानदार पलटवार किया. (7 August Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 79.27 अंक चढ़कर 80,623.26 अंक पर बंद हुआ, जो 0.10% की बढ़त है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 21.95 अंक चढ़कर 24,596.15 अंक पर बंद हुआ, जो 0.09% की तेजी है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 44,000 करोड़ रुपये बकर 445.54 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 445.10 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 44,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

सुबह के समय बाजार पर भारी दबाव देखने को मिला, जब अमेरिका की ओर से भारत के कुछ प्रमुख निर्यात उत्पादों पर 50% तक टैरिफ की घोषणा की गई. इसका सीधा असर एक्सपोर्ट से जुड़े सेक्टर पर पड़ा और टेक्सटाइल, आभूषण, सीफूड जैसी कंपनियों के शेयरों में 4-6% तक की गिरावट देखी गई.

हालांकि, दोपहर के बाद फ्यूचर्स एंड ऑप्शन्स (F&O) की मासिक समाप्ति और तकनीकी रूप से ओवरसोल्ड बाजार में निवेशकों की खरीदारी लौटी. इसने बाजार को मजबूती दी और दोनों इंडेक्स में शानदार रिकवरी देखी गई.

BSE पर आज बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,191 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 1,852 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 2,186 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 153 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 111 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 161 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Tech Mahindra के शेयरों में सबसे अधिक (1.68%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद HCL Tech (+1.17%), Eternal (+0.97%), Axis Bank (+0.85%) और Maruti (+0.80%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के 13 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Adani Ports के शेयर में सबसे अधिक (-1.55%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद Trent (-1.06%), Tata Motors (-0.85%), Hindustan Unilever (-0.74%) और NTPC (-0.69%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

अमेरिका द्वारा भारत के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने का निर्णय वैश्विक स्तर पर निवेशकों की चिंता बढ़ाने वाला रहा. हालांकि, यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में सकारात्मक संकेत मिलने के कारण भारतीय निवेशकों का आत्मविश्वास बना रहा. साथ ही, घरेलू निवेशकों की खरीदारी ने भी बाजार को संभालने में मदद की.

दूसरी ओर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली ब्याज दर नीति, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भी बाजार की दिशा तय करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल रहे.

7 अगस्त का दिन निवेशकों के लिए रोलर-कोस्टर राइड जैसा रहा. एक ओर जहां वैश्विक दबाव के कारण शुरुआती घबराहट दिखी, वहीं बाजार ने अपनी लचीलापन दिखाते हुए दिन का अंत मजबूती के साथ किया. इससे यह संकेत मिलता है कि बाजार अभी भी घरेलू समर्थन और वैश्विक संकेतों के बीच संतुलन बनाने की स्थिति में है.