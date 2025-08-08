सोना हुआ महंगा, चांदी के भाव स्थिर! जानिए आज के ताजा रेट

शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 को भारत में सोने की कीमतों में तेजी आई है जबकि चांदी बीते कारोबारी दिन के भाव पर स्थिर हैं. आज भारत में 24 कैरेट सोना 760 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है. (8 August Gold-Silver Prices/Rates)

ऐसे समय में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि देश के प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी के क्या भाव चल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या रुझान हैं, और क्या मौजूदा कीमतों पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है या नहीं.

इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरे भारत में आज के ताज़ा दाम, बाजार विश्लेषण, वैश्विक संकेतों का प्रभाव और विशेषज्ञों की राय — ताकि आप अपने निवेश से जुड़े निर्णय को बेहतर ढंग से ले सकें.

आज दिल्ली में गोल्ड के रेट

राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में, बीते कारोबारी दिन की तुलना में आज 24 कैरेट सोना 760 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,03,460 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोना 700 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹94,850 प्रति 10 ग्राम है. जबकि, 18 कैरेट सोना 570 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 18 कैरेट सोने की कीमत ₹77,610 प्रति 10 ग्राम है. सोने के इस भाव में जीएसटी और टीसीएस शामिल नहीं किए गए हैं.

भारत के बड़े शहरों में गोल्ड के रेट

भारत के प्रमुख बड़े शहरों में आज सोने के दाम (1 ग्राम) इस प्रकार हैं:

चेन्नई — ₹10,331 (24 कैरेट) | ₹9,470 (22 कैरेट) | ₹7,820 (18 कैरेट)

मुंबई — ₹10,331 (24 कैरेट) | ₹9,470 (22 कैरेट) | ₹7,749 (18 कैरेट)

कोलकाता — ₹10,331 (24 कैरेट) | ₹9,470 (22 कैरेट) | ₹7,749 (18 कैरेट)

हैदराबाद — ₹10,331 (24 कैरेट) | ₹9,470 (22 कैरेट) | ₹7,749 (18 कैरेट)

लखनऊ — ₹10,346 (24 कैरेट) | ₹9,485 (22 कैरेट) | ₹7,761 (18 कैरेट)

जयपुर — ₹10,346 (24 कैरेट) | ₹9,485 (22 कैरेट) | ₹7,761 (18 कैरेट)

अहमदाबाद — ₹10,336 (24 कैरेट) | ₹9,475 (22 कैरेट) | ₹7,753 (18 कैरेट)

पटना — ₹10,336 (24 कैरेट) | ₹9,475 (22 कैरेट) | ₹7,753 (18 कैरेट)

भोपाल — ₹10,336 (24 कैरेट) | ₹9,475 (22 कैरेट) | ₹7,753 (18 कैरेट)

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,394.60 डॉलर प्रति औंस पर बोला जा रहा है. और 1 ग्राम सोने की कीमत $109.14 है. वहीं, चांदी 38.32 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर चल रही है.

भारत में आज चांदी के रेट बीते कारोबारी दिन के भाव पर स्थिर हैं. दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी ₹1,17,000 पर बिक रही है.

आज, दिल्ली में 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 88.01 भारतीय रुपये के बराबर है.

निवेशकों के लिए सलाह

आज के बाजार रुझानों को देखते हुए, सोने की कीमतों में आई तेज़ बढ़त और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होते दाम संकेत देते हैं कि निकट भविष्य में गोल्ड में स्थिर से लेकर हल्की बढ़त बनी रह सकती है, खासकर डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण निवेशक सुरक्षित परिसंपत्ति की ओर झुक रहे हैं.

ऐसे में लंबी अवधि के निवेशक अभी भी सोने में चरणबद्ध खरीदारी पर विचार कर सकते हैं, जबकि चांदी के भाव स्थिर रहने से यह अल्पकालिक निवेश के लिए आकर्षक विकल्प बन सकती है. हालांकि, ऊंचे दाम पर भारी निवेश से बचते हुए पोर्टफोलियो में संतुलित आवंटन बनाए रखना समझदारी होगी.

संपादक की कलम से: कीमतों में बदलाव संभव है. उपरोक्त भाव लेख प्रकाशित होने तक के समय के हैं और अलग-अलग शहरों में बाज़ार के ताजा आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की स्थिति पर नजर रखें और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार निवेश निर्णय लें. सोने और चांदी की खरीदारी हमेशा सरकारी प्रमाणपत्रों (जैसे BIS हॉलमार्क) वाले विक्रेताओं से करें ताकि आपको शुद्धता और कीमत दोनों का भरोसा रहे.