शेयर बाज़ार

रविकांत पारीक6471 Stories
सेंसेक्स-निफ्टी चढ़े, निवेशकों को 1.36 लाख करोड़ का मुनाफा

Monday September 08, 2025 , 3 min Read

आज, 8 सितंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार में हल्की तेजी देखने को मिली. सेक्टरल रूप से ऑटो और मेटल शेयरों ने बाज़ार को सपोर्ट दिया. और मेटल स्टॉक्स में भी खरीददारी रही. वहीं IT सेक्टर ने मार्केट के मूवमेंट को सीमित किया और आईटी इंडेक्स दबाव में रहा. कुल मिलाकर नौ में से कई सेक्टर्स ने बढ़त दिखाई जबकि कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स ने दबाव डाला. (8 September Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 76.54 अंक चढ़कर 80,787.30 अंक पर बंद हुआ, जो 0.09% की बढ़त है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 32.15 अंक चढ़कर 24,753.15 अंक पर बंद हुआ, जो 0.13% की तेजी है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 452.80 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 451.44 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

BSE पर आज बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,407 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 2,286 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 1,940 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 181 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 168 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 69 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से 14 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Tata Motors के शेयरों में सबसे अधिक (3.97%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद Mahindra & Mahindra (+3.96%), Maruti (+2.32%), Adani Ports (+2.00%) और TATA Steel (+0.72%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के सिर्फ 16 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Trent के शेयर में सबसे अधिक (-3.81%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद Asian Paint (-1.90%), HCL Tech (-1.17%), Tech Mahindra (-1.16%) और L&T (-0.99%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

वैश्विक स्तर पर नरम अमेरिकी नौकरी के आँकड़ों और बढ़ती उम्मीदों के कारण कि फ़ेडरल रिज़र्व दरें घटा सकता है, वैश्विक निवेशकों में जोखिम-लेने की प्रवृत्ति दिखी — जिसने उभरते बाजारों को समर्थन दिया. साथ ही चीन की स्टील नीतियों में बदलाव और कमोडिटी की मांग संबंधी संकेतों ने मेटल सेक्टर में रैली को बढ़ावा दिया. ये वैश्विक संकेतों ने घरेलू बाजार के मूड को सार्थक रूप से प्रभावित किया.

बाज़ार ने आज स्पष्ट ट्रेंड के बजाय सेंटिमेंटल राइड दिखाई — शुरुआती मजबूती के बाद दिन के अंतिम सत्र में प्रॉफिट बुकिंग देखी गयी और इंडेक्स अपने ऊपरी स्तरों से कुछ नीचे आ गए. यदि फ़ेड की नीतिगत संकेतों में स्पष्ट नरमी आती है तो बैंक और रियल एस्टेट जैसी सेंसिटिव कैटेगरी में आगे भी रोशनी देखी जा सकती है, परन्तु वैश्विक मुद्रास्फीति और नीतिगत अनिश्चितता जोखिम बने रहेंगे.

