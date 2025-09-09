81 हज़ार पार Sensex! निवेशकों की बल्ले-बल्ले, कमाए 1.23 लाख करोड़ रु
आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1.23 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 453.96 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 452.73 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 1.23 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
आज, 9 सितंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार सकारात्मक रुझान के साथ बंद हुआ. दिन के दौरान रुपये की कमजोरी और वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने बाजार को सहारा दिया. शुरुआती सत्र में आईटी (IT) शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया. Infosys के बायबैक को लेकर चर्चा और टेक सेक्टर की मजबूती ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया. (9 September Stock Market/Share Bazaar News)
हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 314.02 अंक चढ़कर 81,101.32 अंक पर बंद हुआ, जो 0.39% की बढ़त है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 95.45 अंक चढ़कर 24,868.60 अंक पर बंद हुआ, जो 0.39% की तेजी है.
आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1.23 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 453.96 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 452.73 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 1.23 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
दिनभर के प्रमुख रुझान
आईटी और बैंकिंग सेक्टर में मजबूत बढ़त रही. अमेरिकी बाजारों में टेक रैली और डॉलर की कमजोरी से भारतीय आईटी कंपनियों को फायदा मिला. ऑटो सेक्टर में मिला-जुला रुझान रहा — कुछ कंपनियों में मुनाफावसूली हुई. वहीं, मेटल और ऑयल-गैस सेक्टर में उतार-चढ़ाव देखा गया.
BSE पर आज गिरावट के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,281 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 1,995 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 2,125 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 161 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 144 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 58 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.
टॉप गेनर और लूज़र
आज BSE सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Infosys के शेयरों में सबसे अधिक (5.03%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद Tech Mahindra (+2.42%), Adani Ports (+2.40%), HCL Tech (+1.78%) और TCS (+1.00%) के शेयरों में तेजी रही.
वहीं, सेंसेक्स के सिर्फ 11 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Trent के शेयर में सबसे अधिक (-1.79%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद Eternal (-1.18%), UltraTech Cement (-0.91%), NTPC (-0.75%) और Titan (-0.55%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.
वैश्विक बाजारों का प्रभाव
वैश्विक स्तर पर निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर कटौती की ओर देख रहे हैं. हाल ही में अमेरिकी Nasdaq इंडेक्स ने रिकॉर्ड बंद दर्ज किया, जिससे ग्लोबल सेंटीमेंट मजबूत हुआ और भारतीय बाजार को भी इसका फायदा मिला. कच्चे तेल और सोने की कीमतों में हल्की तेजी से ऊर्जा और ज्वैलरी सेक्टर पर दबाव देखा गया. वैश्विक आर्थिक संकेतों और अमेरिकी बाजारों की मजबूती ने भारतीय बाजार को मुख्य रूप से प्रभावित किया.