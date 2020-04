‘मसकली’ रीमेक से निराश हुए रहमान, प्रशंसकों से ‘मूल गाने’ का आनंद लेने को कहा

मुंबई, संगीतकार ए आर रहमान ने एक ट्वीट करके यह जाहिर किया है कि वह ’मसकली’ गाने के रीमेक से निराश हैं। उन्होंने प्रशंसकों से मूल गाने का लुत्फ उठाने को कहा है।

संगीतकार ने कहा कि उनकी टीम ने इसे बनाने में काफी मेहनत की थी और कई-कई रात तक नहीं सोए थे। इस गाने को प्रसून जोशी ने लिखा था और मोहित चौहान ने इसे गाया था। यह गाना ओमप्रकाश मेहरा की 2009 में आई फिल्म ‘दिल्ली 6’ में फिल्माया गया था।

बुधवार को भूषण कुमार की टी-सीरिज ने रीमिक्स गाना जारी किया। इसके संगीतकार तनिष्क बाग्ची हैं और इसे तुलसी कुमार और सचेत टंडन ने गाया है। इस म्यूजिक वीडियो में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तारा सुतारिया नजर आए हैं।

रहमान ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने अपने करियर में शॉर्टकट (छोट रास्ते) का सहारा कभी नहीं लिया और वह दूसरे संगीतकारों से भी ऐसा करने की अपील करते हैं।

उन्होंने कहा कि कई रातों की मेहनत, एक बार लिखे को बार-बार लिखने, करीब दो सौ से ज्यादा संगीतकारों की मेहनत, 365 दिन तक दिमाग खपाने के बाद गाना तैयार हुआ, जिसका लक्ष्य था कि कई पीढ़ियों तक लोग इसे याद रखें।

वहीं मेहरा ने सीधे तौर पर ही नए रीमेक की आलोचना करते हुए कहा कि इससे श्रोताओं के कान को ‘नुकसान’ पहुंचेगा। प्रसून जोशी ने कहा कि दिल्ली 6 के सभी गाने उनके दिल के करीब है और किसी भी मूल रचना को इस तरह असंवेदनशील तरीके से इस्तेमाल होते देखना दुखी करने लायक है।

मूल टीम को निर्देशक हंसल मेहता का भी समर्थन मिला है और उन्होंने रीमेक को ‘खराब’ करार दिया है। Also Read ट्रम्प ने ट्वीट कर जताया पीएम मोदी और भारत का आभार, जवाब में पीएम मोदी ने भी किया ये ट्वीट

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com