आत्मनिर्भर भारत: पुणे की एक दुकान में अलग-अलग रखे जा रहे स्वदेशी और विदेशी उत्पाद

पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में सहकारिता विभाग की एक दुकान ने देश में बने उत्पाद खरीदने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए अपने यहां स्वदेशी और विदेशी उत्पादों को अलग-अलग रखा है। सांकेतिक फोटो (साभार: ShutterStock) 'ग्राहक पेठ' नामक स्टोर के प्रबंध निदेशक सूर्यकांत पाठक ने कहा कि उनके इस कदम को ग्राहकों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

उन्होंने कहा, 'हमने दुकान में 'आत्म-निर्भर भारत' और 'स्वेदशी इस्तेमाल करें' लिखे स्टीकर भी चिपकाए हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से आत्म-निर्भर बनने और देश में बना सामान खरीदने की अपील की थी।' पाठक ने कहा, 'बहुत से लोग यह नहीं जानते कि कौन सा उत्पाद स्वदेशी है और कौन सा विदेशी। इसलिये हमने यह पहल की है। बड़ी संख्या में ग्राहक भारतीय उत्पाद खरीद रहे हैं और देश में बने उत्पाद उपलब्ध नहीं होने पर उनके आने का इंतजार भी कर रहे हैं।'

प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मई को देश के नाम संबोधन में कहा था कि कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया के सामने खड़े संकट के बीच आत्मनिर्भर भारत बनाना ही तरक्की का एकमात्र रास्ता है। Also Read 10 घंटे तक साफ की सड़क, इनाम में मिली कार और स्कॉलरशिप

