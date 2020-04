कोरोना महामारी के बीच 75 हज़ार लोगों को नौकरी देगी अमेज़न, इसके पहले भी कर चुकी है 1 लाख भर्तियाँ

कोरोना वैश्विक महामारी के चलते एक ओर जहां बड़ी संख्या में नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं अमेज़न ने 75 हज़ार नई भर्ती करने का फैसला लिया है। अमेज़न 75 हज़ार लोगों को नौकरी देगी।

कोरोना वायरस के कहर के चलते दुनिया भर में बड़ी तादाद में नौकरियों के ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही है, इसी बीच अमेज़न अच्छी खबर लेकर आई है। अमेज़न अब 75 हज़ार नई भर्तियाँ करने जा रही है। गौरतलब है कि इस समय अधिकांश लोग अपने घरों में ही मौजूद हैं, ऐसे में ऑनलाइन ऑर्डरों में संख्या में भारी बढ़ोत्तरी हुई है।

अमेजन ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि इस समय उसके पास बड़ी मात्रा में पेंडिंग ऑर्डर हैं, जिन्हे लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। अमेज़न ने यह भी कहा है कि इस महामारी के चलते बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है, ऐसे में अमेज़न उन सभी का स्वागत करती है।

अमेज़न इसके पहले भी 1 लाख कर्मचारियों की भर्ती कर चुकी है उयर ये 75 हज़ार भर्तियाँ उससे इतर हैं। कोरोना वायरस के चलते लोकल स्टोर पर समान खत्म होता नज़र आ रहा है और लोग ऑनलाइन ऑर्डर का विकल्प चुन रहे हैं।

अमेज़न ने इसके साथ ही 15 डॉलर प्रतिघंटे के न्यूनतम वेतन में दो डॉलर का इजाफा भी किया है। यह नया भत्ता अप्रैल महीने से लागू होगा। अमेज़न वैश्विक स्तर पर वेतन बढ़ाने के लिए 50 करोड़ डॉलर खर्च कर सकती है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 35 करोड़ डॉलर था।

अमेज़न ने इसी के साथ अपने वेयरहाउस की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए वहाँ पर तापमान मापने और मास्क की व्यवस्था करने की बात कही है। गौरतलब है कि इसके पहले कई कंपनियों के वेयरहाउस में कोरोना वायरस के मामले पाये गए थे।

वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण के 19,55,771 मामले पाये गए हैं, जबकि 1 लाख 23 हज़ार से अधिक लोगों ने इस वायरस की चपेट में आकर अपनी जानें गंवाई हैं। Also Read कैसे इस फाइनेंसर से उद्यमी बने शख्स ने बनाई 200 करोड़ रुपये की कंपनी, इसरो के मंगलयान प्रोजेक्ट में भी दिया योगदान

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com