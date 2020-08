200 बिलियन डॉलर के हुए जेफ बेजोस, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले शख्स बने

जेफ बेजोस केवल सबसे अमीर व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आधुनिक इतिहास में इस राशि के एकमात्र व्यक्ति हैं। उनकी संपत्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से लगभग दोगुनी है। अमेजन के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस (फोटो साभार: zeenews) 56 वर्षीय बेजोस बहुराष्ट्रीय कंपनी - अमेजन के संस्थापक, सीईओ और अध्यक्ष हैं, जो ई-कॉमर्स से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक के कारोबार पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

बुधवार दोपहर को अमेज़न के शेयरों में 2% की वृद्धि हुई, जिससे उनकी शुद्ध संपत्ति एक उच्च रिकॉर्ड पर पहुंच गई। 1:50 बजे तक उनकी संपत्ति $ 204 बिलियन थी।

$ 1.68 ट्रिलियन कंपनी में उनकी 11.1% हिस्सेदारी है। एक हफ्ते पहले, उन्होंने एक बिलियन अमेज़न शेयर 3.1 बिलियन डॉलर में बेचे थे। फोर्ब्स द्वारा दर्ज की गई सबसे अधिक संपत्ति है उनके नाम है।

बेजोस ने इस मुकाम को पहले ही हासिल कर लिया होता, अगर वो महंगे तलाक से नहीं गुजरे होते। अपने तलाक के निपटान के हिस्से के रूप में, उन्होंने अपने अमेज़न के हिस्से का एक चौथाई हिस्सा अपनी पूर्व पत्नी मैकेंज़ी स्कॉट को हस्तांतरित कर दिया। अब वह 3.8% कंपनी की मालिक है और दुनिया की सबसे अमीर महिला है।

साल की शुरुआत से अमेज़न की शेयर की कीमत में 80% की वृद्धि हुई है। लोग अब ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं जिससे अमेज़न और बेजोस दोनों की जेब भरती जा रही है।

फोर्ब्स के अनुसार, पिछले 12 महीनों में बेजोस ने अपनी 86 बिलियन डॉलर की संपत्ति अर्जित की है। पिछले साल सितंबर तक उनकी संपत्ति 114 अरब डॉलर की थी। विशेषज्ञों का कहना है कि बेज़ोस 2026 तक दुनिया के पहले खरबपति बनने की राह पर है। Also Read 'ज़ीरो इनवेस्टमेंट, बिग प्रॉफिट', वो टॉप 10 बिजनेस आइडिया जिनसे आपको होगी गज़ब की इनकम

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.