निक्‍की हेली के बाद एक और भारतीय मूल का व्‍यक्ति अमेरिका के राष्‍ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल होने जा रहा है. भारतीय मूल के अमेरिकी विवेक रामास्वामी ने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्‍ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी का ऐलान कर दिया है. इसी के साथ डोनाल्‍ड ट्रंप और निक्‍की हेली के साथ रामास्‍वामी भी राष्‍ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं.

विवेक रामास्‍वामी, जो कि पेशे से एक सफल बिजनेस मैन हैं, ने मंगलवार को अमेरिकी के राइट विंग न्‍यूज चैनल फॉक्स न्यूज पर एक टॉक शो में राष्‍ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया. उन्‍होंने कहा कि यह घोषणा सिर्फ एक पॉलिटिकल अभियान भर नहीं है. यह एक सांस्‍कृतिक आंदोलन है, जो 'पहचान के संकट' का सामना कर रहे देश लोगों की आने वाली पीढ़ी के लिए किया जा रहा है ताकि वे सपने देख सकें.

37 वर्षीय विवेक रामास्वामी का जन्म और पालन-पोषण अमेरिका के ओहायो स्‍टेट के शहर सिनसिनाटी में 9 अगस्‍त, 1985 को हुआ था. विवेक के पिता पिता वी. जी. रामास्वामी ने केरल के एक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर नौकरी करने के लिए अमेरिका चले गए. वे मूल रूप से भारत के केरल राज्‍य के पलक्कड़ के रहने वाले थे. उनकी मां गीता सिनसिनाटी में एक डॉक्‍टर थीं.

रामास्वामी ने 2003 में सिनसिनाटी के सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की. हाईस्कूल में टेनिस खेलने के साथ-साथ एक निपुण पियानोवादक भी थे.

2007 में, रामास्वामी ने हार्वर्ड कॉलेज से बायलॉजी की डिग्री ली. इस दौरान लिखी गई उनकी थीसिस को प्रतिष्ठित बाउडॉइन पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 2007 में न्यूयॉर्क टाइम्स और द बोस्टन ग्लोब अखबारों में उनकी इस थीसिस का सार प्रकाशित हुआ, जो मनुष्‍य के पशुओं और प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्‍व पर आधारित थी.

एकेडमिक दुनिया में दुर्लभ सफलताएं हासिल करने के बाद विवेक ने बिजनेस का रुख किया. आज वे दो बड़ी टेक कंपनियों के साथ-साथ हेल्‍थकेयर के क्षेत्र में भी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं. वे एक फार्मा कंपनी के फाउंडर भी हैं और महज 37 साल की उम्र में करोड़ों की दौलत कमाकर अरबपति बन चुके हैं. विवेक रामास्‍वामी की कुल नेट वर्थ 500 मिलियन डॉलर है.

रामास्वामी अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करने वाले चौथे भारतीय मूल के अमेरिकी हैं. लुइसियाना के पूर्व गवर्नर बॉबी जिंदल के बाद रिपब्लिकन पार्टी से इस दौड़ में उतरे तीसरे उम्‍मीदवार हैं. वे अगले साल यानि 2024 में होने वाले चुनावों में खड़े होंगे, जिसके लिए उन्‍होंने अभी से तैयारियां और फंड जुटाने की भागदौड़ शुरू कर दी है.

रामास्‍वामी का विवाह भारतीय मूल की अपूर्वा तिवारी रामास्‍वामी से हुअ है, जो ओहायो स्‍टेट यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में असिस्‍टेंट प्रोफेसर और सर्जन हैं. विवेक सफल बिजनेसमैन होने के साथ-साथ मोटिवेशनल स्‍पीकर और राइटर भी हैं, जिन्‍होंने राजनीतिक विषयों से लेकर मोटिवेशन पर कई किताबें लिखी हैं.

उनकी लिखी किताबों में वोक इंक: इनसाइड कॉरपोरेट अमेरिकाज सोशल जस्टिस स्‍कैम (Woke, Inc.: Inside Corporate America's Social Justice Scam) और नेशंस ऑफ विक्टिम: आइडेंटिटी पॉलिटिक्‍स, द डेथ ऑफ मेरिट एंड द पैथ बैक टू एक्‍सेलेंस (Nation of Victims: Identity Politics, the Death of Merit, and the Path Back to Excellence) प्रमुख हैं.