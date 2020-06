iPhone के iOS14 वर्जन में खास भारत के लिये Apple कर रहा ये बदलाव

iOS14 के आम जनता के लिए आने में अभी भी कुछ समय है, वहीं Apple के प्रीव्यू पेज पर जाने से हमें स्टोर में क्या होगा?, के बारे में जानकारी मिलती है। यहां वास्तव में बहुत बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं, जो Apple भारत में iPhone यूजर्स के लिए ला रहा है। चूंकि iPadOS (14) अनिवार्य रूप से iOS (14) है, जिसमें कुछ iPad फीचर्स जोड़े गए हैं, आप इनमें से कई बदलावों की उम्मीद कर सकते हैं। Apple iOS14 (फोटो साभार: variety) मोटे तौर पर चार बड़े बदलाव हैं जो iOS14 भारत में अपने आईफोन यूजर्स के लिये कर रहा है। Apple 20 ब्रांड न्यू फोंट जोड़ रहा है और मौजूदा यूजर्स के लिए 18 फोंट "अपग्रेड" कर रहा है।

पहली बार, भारत में iPhone यूजर iOS14 में सेलुलर नेटवर्क पर Apple TV + कंटेंट को डाउनलोड और स्ट्रीम कर सकेंगे।

Apple iPhone यूजर को सेलुलर पर भारतीय सिरी आवाज़ (Indian Siri voices) और सॉफ़्टवेयर अपडेट को समान रूप से डाउनलोड करने की भी अनुमति देगा। यह सब एक नई सुविधा का हिस्सा होगा जिसे Apple स्मार्ट डाउनलोड कह रहा है।

जब आप 23 भारतीय भाषाओं में शुभकामनाएँ भेजते हैं, तो आईओएस 14 भी iMessage में फुल-स्क्रीन इफेक्टस लाएगा। Apple Mail आपको iOS14 में इंडियन स्क्रीप्ट के एड्रेस का उपयोग करके ईमेल भेजने और प्राप्त करने देगा, यह अंतिम रूप से विश्व स्तर पर (भारत में भी) एक बड़ा अपडेट माना जा रहा है, आखिरकार आईफोन iOS 14 में यूजर्स को थर्ड-पार्टी मेल ऐप्स जीमेल और आउटलुक डिफ़ॉल्ट रूप में सेट करने की सुविधा देता है।

IOS 14 के अंदर Apple बहुत कुछ बदलाव कर रहा है जो Google और Android (Apple ट्विस्ट के साथ) से प्रेरित लगते है, लेकिन कुल मिलाकर, यह एक बड़ा बदलाव है, जिसमें से कुछ भी iPhone यूजर्स को पसंद करने के लिए क्यूपर्टिनो की परंपरा के खिलाफ जाते हैं और होम स्क्रीन विजेट और ऐप लाइब्रेरी कुछ उदाहरण हैं। लेकिन साथ ही यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या Apple ने परफॉरमेंस और स्टेबिलिटी के पक्षों पर भी काम किया है, कुछ ऐसा जो iOS13 की शुरुआत में बहुत अच्छा नहीं था।

(Edited by रविकांत पारीक)

