20 अप्रैल : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 20 अप्रैल वर्ष का 110 वाँ (लीप वर्ष में यह 111 वाँ) दिन है। साल में अभी और 255 दिन शेष हैं। 20 अप्रैल की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1999 - जर्मन के पूर्व चांसलर हेल्मुट कोल अमेरिकी सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द प्रेसिडेंशियल मेडल आफ़ फ़्रीडम' से सम्मानित।

2006 - भारत ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा ताजिकिस्तान में स्थापित करने की घोषणा की।

2008 - महाराष्ट्र भाजपा के नेता व राष्ट्रीय महासचिव गोपीनाथ मुण्डे ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नौ दिन बिताने के बाद पहला दक्षिण कोरियाई अंतरिक्ष यात्री यीसोयओन पृथ्वी पर सकुशल लौटे।

2011 - भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के उपग्रह प्रक्षेपण यान 'पीएसएलवी' ने 20 अप्रैल, 2011 बुधवार को तीन उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया।

2012- अमेरिकी मीडिया ने भारत के अग्नि-5 मिसाइल के सफल परीक्षण पर कहा है कि इससे भारत को उसके पड़ोसी देश चीन के बराबर में खड़ा कर दिया है। 20 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति 1914 - गोपीनाथ मोहंती, उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार।

1920 - जुथिका रॉय, प्रसिद्ध भजन गायिका।

1924 - चन्द्रबली सिंह, एक लेखक होने के साथ-साथ उत्कृष्ठ कोटि के अनुवादक।

1936 - करिया मुंडा - सोलहवीं लोकसभा में सांसद रहे हैं।

1950 - चंद्रबाबू नायडू, प्रसिद्ध राजनेता एवं आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं।

1965 - मुकुल संगमा - मेघालय के मुख्यमंत्री।

1972 - ममता कुलकर्णी, भारतीय अभिनेत्री

1895 - मलिक ग़ुलाम मोहम्मद - पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर-जनरल थे। 20 अप्रैल को हुए निधन 1947 - गौरीशंकर हीराचंद ओझा, भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे।

1960 - पन्नालाल घोष - भारत के प्रसिद्ध बाँसुरी वादक।

1970- शकील बदायूँनी, भारतीय गीतकार और शायर

2004 - कोमल कोठारी - राजस्थान के ऐसे व्यक्ति, जो राजस्थानी लोक गीतों व कथाओं आदि के संकलन एवं शोध हेतु समर्पित थे। 20 अप्रैल के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव फ़ायर सर्विस सप्ताह

डॉक्टर हैनीमैन जन्म दिवस (होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता)

