22 अप्रैल : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 22 अप्रैल वर्ष का 112 वाँ (लीप वर्ष में यह 113 वाँ) दिन है। साल में अभी और 253 दिन शेष हैं। 22 अप्रैल की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1870 - रूस की क्रांति के जनक लेनिन का जन्म हुआ था।

1906 - यूनान के एथेंस में 10वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई।

1915 - प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने पहली बार जहरीली गैस का इस्तेमाल किया।

1921 - नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दिया।

1931 - मिस्र और इराक ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।

1958 - एडमिरल आर.डी. कटारी भारतीय नौसेना के पहले भारतीय प्रमुख बनाए गए।

1970 - दुनिया में पहली बार पृथ्‍वी दिवस मनाया गया।

1974 - चेतन भगत का जन्म हुआ।

1983 - अंतरिक्ष यान सोयूज टी-8 पृथ्वी पर लौटा।

1997 - पेरू में जापानी दूतावास में चार माह से चल रही घेराबंदी को समाप्त करने के लिए सेना ने प्रवेश किया।

2002 - पाकिस्तान में पर्ल हत्याकांड की सुनवाई प्रारम्भ।

2004 - उत्तर कोरिया में ट्रेनों की भीषण टक्कर, 3000 हताहत।

2005 - बांडुंग (इंडोनेशिया) में 50 वर्षों के बाद दूसरा एशियाई-अफ़्रीकी सम्मेलन आरम्भ।

2008 - भाजपा के महासचिव गोपीनाथ मुण्डे ने अपना इस्तीफ़ा वापस लिया। रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन को लुडविग नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

2010 - दिल्ली के ज़िला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एसपी गर्ग ने वर्ष 1996 में लाजपत नगर बाज़ार में हुए विस्फ़ोट मामले में दोषी छह लोगों में से तीन मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद अली बट्ट और मिर्जा निशार हुसैन को मौत की सज़ा सुनायी।

2012: लंदन मैराथन के दौरान एक 30 वर्षीय महिला प्रतिभागी की अचानक गिरकर मौत।

2016: 170 से ज्यादा देशों ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए। इसे नवंबर 2016 में लागू किया गया। 22 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति 1914 - बी. आर. चोपड़ा - हिन्दी फ़िल्म निर्माता-निर्देशक।

1916 - कानन देवी - भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री, गायिका और फ़िल्म निर्माता।

1936 - पी. चंद्रशेखर राव, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में समुद्र के क़ानून के न्यायाधीश हैं।

1952 - कमला प्रसाद बिसेसर - भारतीय मूल की कैरेबियन द्वीप त्रिनिनाद एवं टोबैगो की महिला प्रधानमंत्री।

1974 - चेतन भगत- मशहूर उपन्यास लेखक।

1851 - सर गंगा राम - प्रसिद्ध इंजीनियर, समाजसेवी और भारत में हरित क्रांति के नायक थे।

1840 - जेम्स प्रिंसेप - ब्राह्मी लिपि भाषाविद् एवं अशोक के शिलालेख पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज़ व्यक्ति थे।

1760 - अकबर द्वितीय - मुग़ल वंश का 18वाँ बादशाह था। 22 अप्रैल को हुए निधन 2013 - लालगुड़ी जयरमण - भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक।

2001 - महमूद अली ख़ाँ - भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से एक तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल।

1996 - हितेश्वर साइकिया - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो दो बार असम के मुख्यमंत्री रहे थे।

1980 - मंगूराम - समाज सुधारक थे।

1969 - जोगेशचंद्र चटर्जी - 'काकोरी कांड' के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। 22 अप्रैल के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव विश्व पृथ्वी दिवस।

