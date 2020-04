24 अप्रैल : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 24 अप्रैल वर्ष का 114 वाँ (लीप वर्ष में यह 115 वाँ) दिन है। साल में अभी और 251 दिन शेष हैं। 24 अप्रैल की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1982 - 15 वर्षों के इजरायली आधिपत्य के बाद सिनाई प्राय:द्वीप क्षेत्र मिस्र को वापस।

1998 - क्लोन भेड़ डोली द्वारा एक स्वस्थ मेमने बॉनी का जन्म।

2002 - अर्जेन्टीना में बैंक अनिश्चित काल के लिए बंद।

2003 - तमिल विद्रोहियों का मानवीय मसलों पर होने वाली 17वें दौर (थाइलैंड) की वार्ता में भाग लेने से इन्कार।

2006 - नेपाल में संसद बहाल।

2007 - हमास ने इस्रायल पर हमला करके युद्ध विराम को तोड़ा।

2008 - नेपाल में नई सरकार का गठन करने जा रहे माओवादी नेता पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचण्ड ने भारत व नेपाल के मध्य 1950 में हुई संधि को समाप्त करने की घोषणा की। 24 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति 1945 - लैरी टेस्लर - अमेरिका के एक कम्प्यूटर वैज्ञानिक थे।

1973 - प्रमोद सावंत - भारतीय राजनीतिज्ञ और गोवा के मुख्यमंत्री।

1973 - सचिन तेंदुलकर - भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी।

1956 - तीजनबाई - छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला कलाकार और 'पण्डवानी' की 'कापालिक शैली' की गायिका।

1940 - अज़ीज़ क़ुरैशी, भोपाल) मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे।

1929 - शम्मी - भारतीय फ़िल्म अभिनेत्री हैं।

1928 - राजकुमार (दक्षिण भारतीय अभिनेता), प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता।

1908 - वायलेट अल्वा - भारतीय अधिवक्ता, पत्रकार और राजनीतिज्ञ थीं।

1888 - विष्णु राम मेधी - भारतीय राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी और असम के दूसरे मुख्यमंत्री थे। 24 अप्रैल को हुए निधन 2011 - सत्य साईं बाबा - आध्यात्मिक गुरु।

2009 - महात्मा रामचन्द्र वीर - एक यशस्वी लेखक, कवि तथा ओजस्वी वक्ता।

1974 - हिन्दी कवि रामधारी सिंह 'दिनकर'

1972 - जामिनी रॉय - भारत के प्रसिद्ध चित्रकार।

1960 - अन्ना साहब भोपटकर - प्रसिद्ध लेखक और सार्वजनिक कार्यकर्ता थे।

1944 - शिवप्रसाद गुप्त - हिन्दी के समाचार पत्र 'दैनिक आज' के संस्थापक और प्रसिद्ध क्रान्तिकारी।

24 अप्रैल के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव मानव एकता दिवस।

