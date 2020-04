27 अप्रैल : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 27 अप्रैल वर्ष का 117 वाँ (लीप वर्ष में यह 118 वाँ) दिन है। साल में अभी और 248 दिन शेष हैं। 27 अप्रैल की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1805 - अमेरिकी नौसैनिकों ने त्रिपोली के तटीय क्षेत्रों में हमला किया।

1912 - महान अभिनेत्री जोहरा सहगल का जन्म हुआ।

1940 - में नाजियों ने पोलैंड के ओस्वीसिम में यातना शिविर का निर्माण शुरू किया।

1941 - द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने एथेंस में प्रवेश किया।

1967 - अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया।

1972 - अंतरिक्ष यान 'अपोलो 16' पृथ्वी पर वापस लौटा।

1984 - लंदन के सेंट जेम्स स्क्वेयर पर स्थित लीबियाई दूतावास पर 11 दिन तक चले क़ब्ज़े का अंत हुआ और वहां बंधक बनाए गए कूटनयिक चल कर बाहर आ गए।

1989 - बांग्लादेश में तूफान से 500 लोगों की मौत।

1993 - अफगानिस्तानी विमान 'एएनएस 32' दुर्घटनाग्रस्त होने से 76 लोगों की मौत।

1999 - यूनेस्को द्वारा एक कोरियाई लोक गायक के नाम पर एक नये पुरस्कार अरिरंग की घोषणा, दक्षिण कोरिया एवं थाइलैंड के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर।

2005 - टुलुज (फ़्रांस) में एयरबस निर्मित दुनिया के सबसे बड़े विमान ए-380 ने पहली परीक्षण उड़ान भरी।

2008 - राजस्थान सरकार ने प्रत्येक ज़िला मुख्यालय पर विकलांगों के लिए मोबाइल् कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया। पाकिस्तान ने अपने विदेश सचिव रियाज मुहम्मद ख़ान को बर्ख़ास्त कर उनके स्थान पर चीन में पाकिस्तान के राजदूत सलमान बशीर को विदेश सचिव नियुक्त किया। मोरक्को की एक गद्दा फ़ैक्ट्री में आग लगने से 55 लोगों की मृत्यु।

2010 - यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने भारत के नागरिकों की पहचान का एक बड़ा सबूत बनने जा रहे यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर को अब नया ब्रांड नाम 'आधार' तथा नया लोगो पेश किया।

2017 - लम्बे समय से कैंसर से पीड़ित हिन्दी फ़िल्म अभिनेता विनोद खन्ना का 70 वर्ष की आयु में निधन। 27 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति 1949 - पी. सतशिवम - भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

1947 - हरीश रावत, उत्तराखंड के सातवें मुख्यमंत्री हैं।

1931 - स्वामी विश्वेशतीर्थ - हिन्दू संत और पेजावर मठ के प्रमुख थे।

1920 - मनीभाई देसाई, प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी।

1912 - ज़ोहरा सहगल - प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं रंगमंच कलाकार थीं।

1820 - हरबर्ट स्पेन्सर, प्रसिद्ध शिक्षाविद, दार्शनिक तथा समाजशास्त्री थे। 27 अप्रैल को हुए निधन 2010 - हेमंत दास, उड़िया फ़िल्म अभिनेता, 'सेसा स्रबाना', 'जाजबारा', 'छिलका', 'दांडा बलुंगा' और 'हकीम बाबू'।

2009 - फ़िरोज़ ख़ान - प्रसिद्ध अभिनेता एवं फ़िल्म निर्माता-निर्देशक।

2017 - विनोद खन्ना - प्रसिद्ध अभिनेता एवं राजनीतिज्ञ।

1998 - गुयेन वैन लिंह - वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे।

1930 - टी. के. माधवन - केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे।

