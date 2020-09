महामारी के चलते टल गए टोक्यो ओलंपिक को लेकर सामने आया आश्वासन

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) और जापानी आयोजक जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 महामारी के बावजूद एक साल के लिये स्थगित किये गये तोक्यो ओलंपिक का अगले साल आयोजन होगा। कोरोना महामारी के चलते टोक्यो ओलंपिक को एक साल के लिए टाल दिया गया था।

तोक्यो आयोजन समिति के सीईओ तोशिरो मुतो ने पिछले सप्ताह कहा था कि टीके के बिना भी खेलों का आयोजन हो सकता है जबकि तोक्यो ओलंपिक की जिम्मेदारी देख रहे आईओसी सदस्य जॉन कोटेस ने इस सप्ताह कहा कि महामारी के बावजूद खेल आयोजित किये जाएंगे।

कोटेस बुधवार को आईओसी कार्यकारी बोर्ड की वर्चुअल बैठक में शामिल होने वाले हैं। उम्मीद है कि वे तोक्यो ओलंपिक की संभावनाओं को लेकर सकारात्मक आकलन पेश करेंगे।

हाल में किये गये कई सार्वजनिक सर्वे में जापानी लोगों ओर व्यावसायिक समुदाय ने खेलों के आयोजन को लेकर आशंका व्यक्त की थी।

आयोजन समिति के प्रवक्ता मासा तकाया ने मंगलवार को कहा, ‘‘हम आपको बता सकते हैं कि आईओसी 32वें ओलंपिक खेलों का तोक्यो में आयोजन करने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिये हैं। ’’

तोक्यो शहर, जापान सरकार और तोक्यो ओलंपिक अधिकारियों ने कोविड-19 को रोकने ओर उससे बचाव के लिये उठाये जाने वाले कदमों को लेकर पिछले सप्ताह बैठक की थी।

(सौजन्य से- भाषा पीटीआई)

