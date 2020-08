18 अगस्त : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 18 अगस्त वर्ष का 230 वाँ (लीप वर्ष में यह 231 वाँ) दिन है। साल में अभी और 135 दिन शेष हैं। 18 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1800 - लार्ड वेलेजली के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम काॅलेज की स्थापना।

1868 - फ्रांस के खगोलविद पियरे जेनसीन ने हिलियम की खोज की।

1891 - कैरेबियाई द्वीप मार्टिनीक्यु में चक्रवाती तूफान से 700 की मौत।

1949 - हंगरी ने संविधान अंगीकार किया।

1945 - सुकर्णो ने इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति के तौर कामकाज शुरू की।

1951 - पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान की स्थापना।

1963 - अमेरिका में जेम्स मेरीडिथ मिसिसीपी विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाला पहला अश्वेत व्यक्ति।

1982 - सोवियत संघ द्वारा एक महिला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन सेल्युत-7 के लिए भेजी गई।

1999 - तुर्की में भूकम्प से लगभग 45000 लोगों की मौत।

2000 - इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को हराकर दो दिन में टेस्ट जीतने का इतिहास रचा।

2006 - बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति एच.एम. इरशाद को विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में बरी किया।

2007 - विवादास्पद ब्रिटिश गायिका लिली एलेन के अमेरिका में घुसने पर प्रतिबन्ध लगा।

2008 - उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की।

2008 - पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने महाभियोग की आशंका के बीच इस्तीफा दिया।

2012 - नाटो के हवाई हमले में अफ़ग़ानिस्तान के कम से कम 13 आतंकवादियों की मौत। 18 अगस्त को जन्मे व्यक्ति 1959 - निर्मला सीतारमण - भारतीय जनता पार्टी की प्रसिद्ध महिला नेत्री हैं।

1900 - विजयलक्ष्मी पण्डित - भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन तथा महिला स्वतंत्रता सेनानी।

1936 - गुलज़ार, प्रसिद्ध गीतकार, कवि और फ़िल्म निर्देशक

1872 - विष्णु दिगम्बर पलुस्कर, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक

1923 - ए. बी. तारापोरे, परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक

1700 - बाजीराव प्रथम - मराठा साम्राज्य का महान् सेनानायक, जो बालाजी विश्वनाथ और राधाबाई का बड़ा पुत्र था।।

1734 - राघोबा - पेशवा बाजीराव प्रथम का द्वितीय पुत्र, जो एक कुशल सेना नायक था।

1872 - पंडित विष्णु दिगंबर - महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नेत्रहिन संगीतज्ञ। 18 अगस्त को हुए निधन 1227 - चंगेज़ ख़ाँ

1945 - सुभाष चंद्र बोस - स्वतन्त्रता सेनानी

1979 - वसंतराव नाईक - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे।

1990 - श्री नारायण चतुर्वेदी - हिन्दी के साहित्यकार तथा सरस्वती पत्रिका के संपादक।

