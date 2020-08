6 अगस्त : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 6 अगस्त वर्ष का 218 वाँ (लीप वर्ष में यह 219 वाँ) दिन है। साल में अभी और 147 दिन शेष हैं। 6 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1914 - आस्ट्रिया द्वारा रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा

1945 - जापानी नगर हिरोशिमा पर अमेरिका ने पहला परमाणु बम गिराया।

2001 - भारत व आस्ट्रेलिया में आर्थिक समझौता।

2002 - भारत और पाकिस्तान में तनाव के कारण आस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से अपने नागरिकों को वापस बुलाया।

2004 - वर्ष 2000 में फिजी के प्रधानमंत्री महेन्द्र चौधरी के ख़िलाफ़ तख्तापलट के मामले में उपराष्ट्रपति जोपे सेनीलोली को 4 वर्ष की जेल।

2005 - दोनों देश सीमा पर साझा गस्त तेज करने पर सहमत।

2007 - मध्य त्रिनिदाद में एक पुराने हिन्दू मन्दिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हंगरी के वैज्ञानिकों ने लगभग 80 लाख साल पुराने देवदार के वृक्ष का जीवाश्म प्राप्त करने का दावा किया।

2008 - सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को अन्ध्र प्रदेश के कृष्णा पट्टनम में 880 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल बॉयलर लगाने का आर्डर मिला जो इस श्रेणी का पहला आर्डर है। बंगाल सरकार ने टाटा समूह को सिंगापुर से संयन्त्र नहीं हटाने पर राजी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सिमी पर प्रतिबंध हटाने के विरुद्ध फैसले पर रोक लगाई। 6 अगस्त को जन्मे व्यक्ति 1959 - राजेन्द्र सिंह - भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं।

1921 - के. एम. चांडी - स्वतंत्रता सेनानी तथा गुजरात और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल।

1915 - गुरदयाल सिंह ढिल्‍लों - भारत के पाँचवें लोकसभा अध्यक्ष।

1933 - ए. जी. कृपाल सिंह, भारतीय क्रिकेटर।

1970 - एम. नाइट श्यामलन, भारतीय / अमेरिकी फ़िल्म निर्देशक। 6 अगस्त को हुए निधन 2019 - सुषमा स्वराज - भाजपा की शीर्ष महिला नेत्री, केन्द्रीय मंत्री और दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री।

2018 - आर. के. धवन - भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और राज्य सभा सांसद थे।

2006 - सूरज भान - भारतीय राजनीतिज्ञ एवं दलित नेता

1982 - एस. के. पोट्टेक्काट्ट, प्रसिद्ध मलयालम साहित्यकार

1982 - गोदे मुरहारी - छठवीं लोकसभा में लोकसभा उपाध्यक्ष थे।

1981 - भूपेश गुप्ता - भारतीय नेता।

1925 - सर सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता। 6 अगस्त के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव विश्व स्तनपान दिवस (सप्ताह)

हिरोशिमा दिवस

