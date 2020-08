[फंडिंग अलर्ट] ड्रिंकप्राइम ने ओमिडयार नेटवर्क इंडिया, सेक्विया सर्ज से जुटाए 21 करोड़ रुपये

वाटर प्यूरिफायर स्टार्टअप ड्रिंकप्राइम ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने अपने प्री-सीरीज ए राउंड में 21 करोड़ रुपये ($ 3 मिलियन) जुटाए हैं। राउंड का नेतृत्व ओमिडयार नेटवर्क इंडिया ने किया था, जिसमें सेक्विया सर्ज की भागीदारी थी। फोटो साभार: Shutterstock बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप अपनी टीम को मजबूत बनाने और विकास योजनाओं में निवेश करने के लिए नए सिरे से उठाए गए फंड का उपयोग करेगा।

ओमिडयार नेटवर्क इंडिया में निवेश भागीदार, बद्री पिलपक्कम ने कहा, "स्वच्छ पेय जल लाखों भारतीय परिवारों के लिए एक बुनियादी अधिकार और अभी तक एक अनसुलझी समस्या है। हम मानते हैं कि ड्रिंकप्राइम का अभिनव प्रत्यक्ष-से-उपभोक्ता व्यवसाय मॉडल, जो पीने के पानी को अधिक किफायती बनाता है, भारत के अगले आधे उद्योग के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जो भारत के आर्थिक वितरण के निचले 60 प्रतिशत से संबंधित हैं। हम सार्थक और स्वस्थ जीवन बनाने के लिए उनकी खोज में उनके साथ मिलकर खुश हैं।" ड्रिंकप्राइम की स्थापना 2015 में विजेंदर रेड्डी मुथयला और मानस रंजन होटा द्वारा की गई थी। स्टार्टअप ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) टेक्नोलॉजी और सेवन स्टेज फिल्ट्रेशन प्रोसेस का लाभ उठाकर स्मार्ट वॉटर प्यूरीफायर बनाया है। यह यूजर्स को पे-एज़-यू-यूज मॉडल के साथ कंपनी के उन्नत मॉड्यूलर वॉटर प्यूरिफायर का उपयोग करने के लिए सदस्यता लेने की अनुमति देता है।

सीईओ और को-फाउंडर विजेंद्र ने कहा, "हम इस साल कई भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार करना चाह रहे हैं। अब, अधिक मजबूत उत्पाद के साथ, हमारे ग्राहकों का ड्रिंकप्राइम के लिए प्यार हमें तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमारा लक्ष्य एक मिलियन घरों तक पहुंचने का है। अगले कुछ वर्षों में और हमारी दृष्टि के लिए सच होगा।” वर्तमान में केवल बेंगलुरु में चालू ड्रिंकप्राइम शीर्ष 10 भारतीय शहरों में विस्तार करने की योजना बना रहा है, और अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का और विस्तार कर रहा है।

इस साल अप्रैल में, ड्रिंकप्राइम ने अपने सीड फंडिंग राउंड में एक अज्ञात राशि जुटाई। एंजल इन्वेस्टर भारत जयसिंघानी, ट्राईक्सन के अभिषेक गोयल और फर्स्टचेक ने राउंड में भाग लिया था। अन्य प्रमुख निवेशकों ने भी भाग लिया, जिसमें इनोवेट कैपिटल के निदेशक अंकित अग्रवाल शामिल थे; कोकोब्स के सह-संस्थापक हरप्रीत सिंह ग्रोवर; और संजय सनकु, वर्सेटाइलटेक के संस्थापक और सीईओ भी थे।

