बिहार के विकास की नई कहानी लिखी जा रही है. बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 (BIIPP 2025) के लॉन्च और बिहार आइडिया फेस्टिवल (Bihar Idea Festival) ने राज्य के उद्योग जगत में नई ऊर्जा भर दी है. इस मौके पर माननीय उद्योग मंत्री, बिहार सरकार श्री नीतीश मिश्रा ने जो भाषण दिया, उसमें बिहार के उज्ज्वल भविष्य की झलक साफ दिखाई दी.

उनके हर शब्द में भरोसा और साफ सोच दिखी—अब बिहार केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं, बल्कि इंडस्ट्री, इनोवेशन और उद्यमिता पर आगे बढ़ेगा.

यहां पढ़िए श्री मिश्रा द्वारा की गई बड़ी घोषणाएं और उनके भाषण की मुख्य बातें...

1. नए बिहार का आग़ाज़

“आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है. उद्योग विभाग जो प्रयास कर रहा है, हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं.”

उद्योग मंत्री श्री मिश्रा ने कहा कि बिहार अब सिर्फ कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला राज्य नहीं रहेगा. यह उद्योगों के सपनों और महत्वाकांक्षाओं वाला राज्य बनेगा.

2. “नीति से ज़मीन पर काम तक”

“हमने स्टार्टअप विज़न, नया इंसेंटिव पैकेज और वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट लॉन्च किया है. ये सिर्फ नीति नहीं हैं—इन्हें जमीन पर लागू किया जा रहा है.”

साफ संदेश था कि बिहार सिर्फ कागज़ी वादों में नहीं, बल्कि जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में नतीजे दिखाना चाहता है.

3. “उद्यमिता घर से शुरू होती है—और बिहार तैयार है”

“इंडस्ट्री लगाने का फैसला घर से ही शुरू होता है. बिहार की संस्कृति में उद्यमिता नहीं रही. लेकिन आज स्टार्टअप्स और एमएसएमई इस कहानी को बदल रहे हैं.”

उन्होंने ग्रामीण और वंचित समुदायों से उभर रहे नए उद्यमियों की सराहना की.

4. “गया इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगा ग्रोथ इंजन”

“गया का इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बिहार के विकास का सबसे बड़ा वाहक होगा.”

बिहार का पहला 3,000 एकड़ का इंडस्ट्रियल टाउनशिप गया में बन रहा है. ज़मीन अलॉटमेंट, ईपीसी टेंडर और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो चुका है.

5. “बिहार में SEZ—सक्रिय नेतृत्व का नतीजा”

“मैंने माननीय पीयूष गोयल जी से लंबित SEZ (Special Economic Zone) प्रस्ताव पर मुलाकात की… उन्होंने तुरंत मंजूरी दी. यही कार्यसंस्कृति अब बिहार अपना रहा है.”

यह उदाहरण बताता है कि बिहार अब तेज, प्रभावी और केंद्र-राज्य तालमेल वाली गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा है.

6. “APEDA ऑफिस, ODOP और अब OBOP—स्थानीय से वैश्विक”

“हमारा फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर वैश्विक स्तर पर पहचान बना रहा है. मखाना से लेकर आम तक, बिहार की मांग बढ़ रही है.”

पटना में एपीडा ऑफिस का खुलना और वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट (OBOP) योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे.

7. “ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सिर्फ नारा नहीं—हकीकत बनेगा”

“हम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को व्यवहार में उतारेंगे. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन हमारी दिशा है.”

उन्होंने वादा किया कि निवेशकों को आसान मंजूरी, सिंगल विंडो क्लीयरेंस और रेडी-टू-यूज़ पार्क जैसी सुविधाएं मिलेंगी.

8. “युवा हैं बिहार की सबसे बड़ी पूंजी”

“हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारे युवा हैं. वे बिहार की नई कहानी लिख रहे हैं. हमें 25,000 स्टार्टअप आइडियाज मिले हैं. भविष्य उज्ज्वल है.”

नीतीश मिश्रा ने बिहार आइडियाज फेस्टिवल की सफलता पर गर्व जताया और भरोसा दिलाया कि स्टार्टअप इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छुएगा.

9. “हम सब मिलकर बनाएंगे विकसित बिहार—विकसित भारत का स्तंभ”

“आइए, सब मिलकर विकसित बिहार बनाएं. एक विकसित बिहारी, विकसित भारत का मजबूत स्तंभ बनेगा.”

इस दमदार संदेश के साथ उन्होंने बिहार के विकास को भारत की 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की महत्वाकांक्षा से जोड़ा.

नई सोच, नई दिशा

BIIPP 2025 के लॉन्च पर नीतीश मिश्रा के बयान सिर्फ औपचारिकता नहीं थे. यह विज़न और एक्शन का स्पष्ट संदेश था. ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाने से लेकर बड़े उद्योगों को आकर्षित करने तक—बिहार अब “लैंडलॉक्ड स्टेट” नहीं, बल्कि “इन्वेस्टमेंट-रेडी ग्रोथ इंजन” के रूप में सामने आ रहा है.

“यह है नया बिहार—दृढ़, उभरता हुआ और नेतृत्व करने के लिए तैयार.”