कोविड-19 की वजह से कारोबारी योजना प्रभावित, शेयरचैट ने उठाया ये बड़ा कदम

क्षेत्रीय भाषा की सोशल मीडिया कंपनी शेयरचैट ने कोविड-19 महामारी की वजह से बाजार अनिश्चिताओं के बीच अपने 101 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की है। फोटो साभार: ShareChat नयी दिल्ली, क्षेत्रीय भाषा की सोशल मीडिया कंपनी शेयरचैट ने कोविड-19 महामारी की वजह से बाजार अनिश्चिताओं के बीच अपने 101 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की है।

ट्विटर समर्थित कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भेजे ई-मेल में कहा कि भविष्य में कंपनी को बेहतर स्थिति में रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

शेयरचैट के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश सचदेवा ने कहा, ‘‘हम आज 101 शेयरचैटवासियों को विदा कर रहे हैं। यह हमारे लिए काफी मुश्किल फैसला था। हमें उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे कि संगठन को बनाए रखने के लिए हमें यह कदम उठाना पड़ रहा है।’’ पिछले कुछ सप्ताह के दौरान कोविड-19 की वह से कारोबार ठप होने के चलते कई प्रौद्योगिकी से संबंधित कंपनियों मसलन उबर, जोमैटो और स्विगी ने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की घोषणा की है। Also Read कोविड-19: कारोबार प्रभावित होने से ओला 1,400 कर्मचारियों की छंटनी करेगी

(Edited by रविकांत पारीक)

