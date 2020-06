चीनी नागरिकों को नहीं मिलेंगे मथुरा-वृन्दावन के होटलों में कमरे, नहीं परोसे जाएंगे चाइनीज फूड

मथुरा, चीन की कायराना हरकत के बाद देशभर में उबाल है औेर लोग चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर विरोध जता रहे हैं। इस बीच तीर्थनगरी मथुरा-वृंदावन के होटल संचालकों ने बड़ा फैसला लिया है जिसके मुताबिक अब वे चीनी नागरिकों को अपने होटलों में नहीं ठहराएंगे और न ही किसी ग्राहक को चाइनीज फूड परोसेंगे। फोटो साभार: ShutterStock होटल मालिक संघ ने अखिल भारतीय व्यापारी संघ (सीएआईटी) के अभियान का समर्थन करते हुए चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया है। साथ ही होटलों में चीनी नागरिकों को नहीं ठहराने और मेन्यू कार्ड से चाइनीज फूड हटाने का फैसला लिया है।

बृहस्पतिवार को होटल मालिक संघ की बैठक में वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा हुई। संगठन के महामंत्री अमित जैन ने बताया कि मथुरा-वृन्दावन होटल ओनर्स एसोसिएशन सीएआईटी के उस अभियान के साथ है, जिसमें चीनी वस्तुओं के बहिष्कार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान ‘आत्मनिर्भर भारत’ व ‘लोकल से वोकल’ और कैट के ‘भारतीय सामान-हमारा अभिमान’ को पूरे ब्रज क्षेत्र में जनमानस तक लेकर जाएंगे। इसी के तहत मथुरा-वृन्दावन के होटल संचालकों ने चीनी नागरिकों को अपने यहां कमरा न देने और चाइनीज फूड पर प्रतिबंध लगाने के लिए मेन्यू कार्ड से ही ‘चाइनीज फूड’ आयटम को हटाने का फैसला लिया है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णदयाल अग्रवाल ने कहा, ‘‘चीनी सैनिकों ने कायरों के समान धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला किया है। यह हमारा, हमारी सेना का और हमारे सैनिकों का अपमान है। इसलिए मथुरा-वृन्दावन के होटल व्यवसायियों ने यह फैसला किया है कि अब चीनी नागरिकों को होटलों के कमरे उपलब्ध नहीं कराएंगे और न ही चाइनीज फूड बनाए जाएंगे।’’ Also Read स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा किए जाने वाले धन में आई इतनी गिरावट, लगातार दो सालों से हो रहा है ऐसा

(Edited by रविकांत पारीक)

