इन हाथों को देखकर समझें कि स्वास्थ्यकर्मी फिलहाल किन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं!

स्वास्थ्यकर्मी इस समय अपनी जान जोखिम में डालते हुए 10 घंटे प्रोटेक्टिव गियर में रहकर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। (चित्र: ट्विटर/@AwanishSharan)

कोरोना वायरस महामारी के विस्तार के साथ अपनी जान जोखिम में डालते हुए सबसे आगे स्वास्थ्यकर्मी खड़े हुए हैं। आज ये स्वास्थ्यकर्मी प्रोटेक्टिव गियर पहन कर दस घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं। ये सब कर पाना कितना कठिन है उसका अंदाजा आप सोशल मीडिया पर तैयार रही एक तस्वीर के जरिये भी लगा सकते हैं।

ये फ्रंटलाइन हीरो जब अपने प्रोटेक्टिव गियर से बाहर आते हैं तब उनकी त्वचा का जो हाल होता है उसकी एक तस्वीर आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है।

अवनीश ने फ्रंटलाइन हीरो के हाथ की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें झुर्रियां पड़ी हुई हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होने लिखा, "यह 10 घंटे की ड्यूटी के बाद अपने मेडिकल प्रीकॉशानरी सूट और दस्ताने निकालने के बाद एक डॉक्टर का हाथ है। इन फ्रंटलाइन हिरोज को को सलाम।"

This is the hand of a doctor after removing his medical precautionary suit and gloves after 10 hours of duty.

Salute to the frontline heroes.👍🙏 pic.twitter.com/uuEzGZkWJx — Awanish Sharan (@AwanishSharan) June 19, 2020 19 जून को शेयर की गई इस तस्वीर को अब तक 79 सौ से अधिक बार रीट्वीट किया जा चुका है और अब तक इसे 46 हज़ार बार लाइक भी किया गया है।

तस्वीर पर कमेन्ट करते हुए लोग भी इन फ्रंटलाइन हिरोज़ को सलाम कर रहे हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है और यह आंकड़ा 4 लाख 40 हज़ार पार कर चुका है।

